Также украинцы снова начали обменивать деньги в украинских банках. Детальнее об изменении тенденций рассказала 24 канала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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Что дало изменение правил установления курса

Прежде всего, речь идет о так называемом банкоматном туризме. То есть поездки за границу, когда люди снимали доллар в Европе по курсу 32 гривны, а затем привозили их в украинские обменники. Там же эти доллары уже стоили по 36 – 38 гривен. Однако недавно банкам частично отменили ограничения изменения курса.

Этот банкоматный туризм несколько сокращается. Мы же недавно изменили правила установления курса для операций за рубежом, поэтому будем наблюдать за ситуацией,

– сказала Рожкова.

Она добавила, что ожидает положительного результата перемен. То есть, они могут сработать и банкоматный туризм полностью прекратится.

Украинцы снова производят обмен валют по курсу банков

С тех пор, как банкам разрешили продавать-покупать наличную валюту без ограничения по курсу, это дало свои результаты. Замглавы НБУ отметила, что в первые месяцы вторжения жители страны снимали валютные средства в банках и уходили продавать их уже в обменниках. Однако сейчас тенденция заметно изменилась.

Сегодня люди не забирают валюту из банка, чтобы уйти в обменник. Если им нужно конвертировать деньги, они делают это прямо в банке. Это положительно,

– объяснила экспертка.

По ее словам, это один из факторов, которые положительно отразились на наличном курсе. Теперь бешеный всплеск прошел и он снова начал снижаться.

Обратите внимание! Интервью Екатерины Рожковой 24 канала можно прочитать по этой ссылке .

Для чего требовалась фиксация курса валют

Замглавы НБУ рассказала, что "замораживание" уровня стоимости валют действительно было полезным шагом управления экономикой. В момент наибольшего шока с начала войны фиксированный безналичный обменный курс сдерживал рост цен на импортируемые товары . Это, в частности, положительно отразилось и на стоимости услуг товаров украинского производства, ведь они часто также зависимы от импорта.

Полная запись разговора с Екатериной Рожковой: смотрите видео