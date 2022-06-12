Також українці знову почали обмінювати гроші в українських банках. Детальніше про зміну тенденцій розповіла 24 каналу перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.
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Що дала зміна правил встановлення курсу
Передусім мовиться про так званий банкоматний туризм. Тобто поїздки закордон, коли люди знімали долар в Європі по курсу 32 гривні, а потім привозили їх в українські обмінники. Там же ці долари вже коштували по 36 – 38 гривень. Проте нещодавно банкам частково скасували обмеження щодо зміни курсу.
Цей банкоматний туризм дещо скорочується. Ми ж тільки недавно змінили правила встановлення курсу для операцій за кордоном, тому будемо спостерігати за ситуацією,
– сказала Рожкова.
Вона додала, що очікує позитивного результату змін. Тобто вони можуть спрацювати й банкоматний туризм повністю припиниться.
Українці знову роблять обмін валют за курсом банків
Відколи банкам дозволили продавати-купувати готівкову валюту без обмеження по курсу, це дало свої результати. Заступниця голови НБУ зазначила, що в перші місяці вторгнення жителі країни знімали валютні кошти в банках і йшли продавати їх вже в обмінниках. Проте зараз ця тенденція помітно змінилася.
Сьогодні люди не забирають валюту з банку, щоб піти в обмінник. Якщо їм треба конвертувати гроші, вони роблять це прямо в банку. Це позитивно,
– пояснила експертка.
За її словами, це є одним із факторів, які позитивно відбилися на готівковому курсі. Наразі шалений сплеск пройшов і він знову почав знижуватися.
Для чого була потрібна фіксація курсу валют
Заступниця глави НБУ розповіла, що "замороження" рівня вартості валют справді було корисним кроком управління економікою. В момент найбільшого шоку від початку війни фіксований безготівковий обмінний курс стримував зростання цін на імпортовані товари. Це, зокрема, позитивно вплинуло й на вартість послуг товарів українського виробництва, адже вони часто також залежні від імпорту.
Повний запис розмови з Катериною Рожковою: дивіться відео