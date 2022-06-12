Також українці знову почали обмінювати гроші в українських банках. Детальніше про зміну тенденцій розповіла 24 каналу перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

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Що дала зміна правил встановлення курсу

Передусім мовиться про так званий банкоматний туризм. Тобто поїздки закордон, коли люди знімали долар в Європі по курсу 32 гривні, а потім привозили їх в українські обмінники. Там же ці долари вже коштували по 36 – 38 гривень. Проте нещодавно банкам частково скасували обмеження щодо зміни курсу.

Цей банкоматний туризм дещо скорочується. Ми ж тільки недавно змінили правила встановлення курсу для операцій за кордоном, тому будемо спостерігати за ситуацією,

– сказала Рожкова.

Вона додала, що очікує позитивного результату змін. Тобто вони можуть спрацювати й банкоматний туризм повністю припиниться.

Українці знову роблять обмін валют за курсом банків

Відколи банкам дозволили продавати-купувати готівкову валюту без обмеження по курсу, це дало свої результати. Заступниця голови НБУ зазначила, що в перші місяці вторгнення жителі країни знімали валютні кошти в банках і йшли продавати їх вже в обмінниках. Проте зараз ця тенденція помітно змінилася.

Сьогодні люди не забирають валюту з банку, щоб піти в обмінник. Якщо їм треба конвертувати гроші, вони роблять це прямо в банку. Це позитивно,

– пояснила експертка.

За її словами, це є одним із факторів, які позитивно відбилися на готівковому курсі. Наразі шалений сплеск пройшов і він знову почав знижуватися.

Зверніть увагу! Інтерв'ю Катерини Рожкової 24 каналу можна прочитати за цим посиланням.

Для чого була потрібна фіксація курсу валют

Заступниця глави НБУ розповіла, що "замороження" рівня вартості валют справді було корисним кроком управління економікою. В момент найбільшого шоку від початку війни фіксований безготівковий обмінний курс стримував зростання цін на імпортовані товари. Це, зокрема, позитивно вплинуло й на вартість послуг товарів українського виробництва, адже вони часто також залежні від імпорту.

Повний запис розмови з Катериною Рожковою: дивіться відео