Офис Президента по поручению Владимира Зеленского впервые за 30 лет Независимости начал проводить проактивную внешнеполитическую стратегию.

Как отмечается, для Банковой удачей стала смена администрации Белого дома, которая ведет намного более жесткую политику по отношению к Кремлю.

Офис Президента, в частности, инициировал открытие уголовных дел против знаковых "приватовцев" Владимира Яценко и Александра Дубилета практически одновременно с американскими санкциями против Игоря Коломойского. Кроме того, ОП продавил исключение из фракции "Слуга народа" в парламенте человека Коломойского Александра Дубинского (также под санкциями США).

Еще одним заметным ходом стали санкции против прокремлевских телеканалов Виктора Медведчука, отмечается в публикации.

Эти и дальнейшие события показали, что Андрей Ермак синхронизирует украинскую стратегию с внешнеполитической повесткой США, удачно используя общие интересы двух стран.

Так инициирование Офисом Зеленского "Крымской платформы" удачно совпало с острыми заявлениями Байдена относительно РФ, а расследование Харьковских соглашений – с заявлением американской разведки о непричастности Украины к вмешательству в выборы США,

– отмечается в статье.

Параллельно, пишет автор публикации, Ермак начал активно усиливать кадры президента на международном направлении. Оксана Маркарова отправлена послом в США, чтобы работать с демократическим лобби. Игорь Брусило назначен заместителем главы ОП, чтобы готовить важные украино-американские переговоры по совместным действиям в отношении РФ.

Кроме того, Офису президента удалось привлечь стратегического партнера США – Канаду – на сторону Украины по делу сбитого Ираном в прошлом году украинского боинга.

Также на днях Киев пожал урожай, посеянный Зеленским еще в мае 2019 года, когда украинская сторона провела удачные переговоры с на тот момент министром энергетики США Риком Перри по поводу недопущения достройки "Северного Потока-2". Это дало свои результаты, когда на днях Госдеп вынужден был пригрозить дополнительными санкциями в отношении "Северного Потока-2" по требованию друга Перри сенатора Теда Круза.

Несмотря на ошибки и временный кризис, украинская внешняя политика переживает подъем. Впервые за годы независимости Украина больше не ведет себя как бедный родственник в гостях у мировых империй, но пытается защищать собственные интересы – пусть даже иногда излишне прямолинейно,

– подчеркивается в статье.