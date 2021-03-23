Банковая впервые за 30 лет проводит активную внешнеполитическую линию, – СМИ
Офис Президента по поручению Владимира Зеленского впервые за 30 лет Независимости начал проводить проактивную внешнеполитическую стратегию.
Источник:OBOZREVATEL
Как отмечается, для Банковой удачей стала смена администрации Белого дома, которая ведет намного более жесткую политику по отношению к Кремлю.
Офис Президента, в частности, инициировал открытие уголовных дел против знаковых "приватовцев" Владимира Яценко и Александра Дубилета практически одновременно с американскими санкциями против Игоря Коломойского. Кроме того, ОП продавил исключение из фракции "Слуга народа" в парламенте человека Коломойского Александра Дубинского (также под санкциями США).
Еще одним заметным ходом стали санкции против прокремлевских телеканалов Виктора Медведчука, отмечается в публикации.
Эти и дальнейшие события показали, что Андрей Ермак синхронизирует украинскую стратегию с внешнеполитической повесткой США, удачно используя общие интересы двух стран.
Так инициирование Офисом Зеленского "Крымской платформы" удачно совпало с острыми заявлениями Байдена относительно РФ, а расследование Харьковских соглашений – с заявлением американской разведки о непричастности Украины к вмешательству в выборы США,
– отмечается в статье.
Параллельно, пишет автор публикации, Ермак начал активно усиливать кадры президента на международном направлении. Оксана Маркарова отправлена послом в США, чтобы работать с демократическим лобби. Игорь Брусило назначен заместителем главы ОП, чтобы готовить важные украино-американские переговоры по совместным действиям в отношении РФ.
Кроме того, Офису президента удалось привлечь стратегического партнера США – Канаду – на сторону Украины по делу сбитого Ираном в прошлом году украинского боинга.
Также на днях Киев пожал урожай, посеянный Зеленским еще в мае 2019 года, когда украинская сторона провела удачные переговоры с на тот момент министром энергетики США Риком Перри по поводу недопущения достройки "Северного Потока-2". Это дало свои результаты, когда на днях Госдеп вынужден был пригрозить дополнительными санкциями в отношении "Северного Потока-2" по требованию друга Перри сенатора Теда Круза.
Несмотря на ошибки и временный кризис, украинская внешняя политика переживает подъем. Впервые за годы независимости Украина больше не ведет себя как бедный родственник в гостях у мировых империй, но пытается защищать собственные интересы – пусть даже иногда излишне прямолинейно,
– подчеркивается в статье.
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