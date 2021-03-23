Офіс Президента за дорученням Володимира Зеленського вперше за 30 років Незалежності почав проводити проактивну зовнішньополітичну стратегію.

Як зазначається, для Банкової удачею стала зміна адміністрації Білого дому, яка веде жорсткішу політику щодо Кремля.

Офіс Президента, зокрема, ініціював відкриття кримінальних проваджень проти знакових "приватівців" Володимира Яценка та Олександра Дубілета практично одночасно з американськими санкціями проти Ігоря Коломойського. Крім того, ОП продавив виключення з фракції "Слуга народу" в парламенті людину Коломойського Олександра Дубинського (також під санкціями США).

Ще одним помітним ходом стали санкції проти прокремлівських телеканалів Віктора Медведчука, зазначається в публікації.

Ці та подальші події показали, що Андрій Єрмак синхронізує українську стратегію із зовнішньополітичною повісткою США, вдало використовуючи спільні інтереси двох країн.

Так, ініціювання Офісом Зеленського "Кримської платформи" вдало збіглося з гострими заявами Байдена щодо РФ, а розслідування Харківських угод – із заявою американської розвідки про непричетність України до втручання у вибори США,

– наголошується у статті.

Паралельно, пише автор публікації, Єрмак почав активно посилювати кадри президента на міжнародному напрямку. Оксана Маркарова відправлена ​​послом у США, щоб працювати з демократичним лобі. Ігор Брусило призначений заступником голови ОП, щоб готувати важливі україно-американські переговори щодо спільних дій щодо РФ.

Крім того, Офісу президента вдалося залучити стратегічного партнера США – Канаду – на сторону України у справі збитого Іраном торік українського боїнгу.

Також днями Київ зібрав урожай, посіяний Зеленським ще в травні 2019 року, коли українська сторона провела вдалі переговори з на той момент міністром енергетики США Ріком Перрі з приводу недопущення добудови "Північного Потоку-2". Це дало свої результати, коли днями Держдеп змушений був пригрозити додатковими санкціями щодо "Північного Потоку-2" на вимогу друга Перрі сенатора Теда Круза.

Не дивлячись на помилки і тимчасову кризу, українська зовнішня політика перебуває на піднесенні. Вперше за роки незалежності Україна більше не поводиться як бідний родич у гостях у світових імперій, але намагається захищати власні інтереси – нехай навіть іноді надмірно прямолінійно,

– підкреслюється у статті.