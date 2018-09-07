Банковая использует против Тимошенко грязные технологии Медведчука и Манафорта, – "Батькивщина"

Предвыборная стратегия Администрации Порошенко ничем не отличается от технологий Виктора Медведчука и Пола Манафорта, с помощью которых дискредитировали Юлию Тимошенко.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель руководителя партии "Батькивщина" Сергей Соболев.

Он продемонстрировал вопиющие доказательства использования грязных технологий против Юлии Тимошенко.

По словам Соболева, на следующей неделе по указанию власти наемные псевдоактивисты будут устраивать провокации возле офисов "Батькивщины". Соответствующие политтехнологически выверенные пошаговые инструкции, по данным депутата, получили во всех регионах Украины.

"Почерк инструкций штабисты Порошенко взяли из инструкции Манафорта, которая распространялась во время правления Януковича. Мы видим те же самые вещи, которые звучали из штабов Януковича и из уст Манафорта. В частности, как раскалывать страну по религиозному, языковому, территориальному признаку, а также, как на этом выигрывать", – возмутился народный депутат.

Централизованно разосланы из Киева планы дискредитации Тимошенко также имеют много общего и с темниками для журналистов, которые в свое время разрабатывал Виктор Медведчук, отметил Соболев. Он убежден, что вместо отчитываться о своих "успехах" или говорить, что не удалось сделать, штабисты Банковой разрабатывают совершенно другую стратегию предвыборной кампании.

"К сожалению, тон дискуссии, который задала Юлия Тимошенко через проведение соответствующих форумов, через предложения изменений в Конституции, видение экономической, аграрной стратегии наши оппоненты заменяют теми же методами образца Манафорта", – сказал он.

Заместитель руководителя "Батькивщины" также отметил, что за всю историю независимой Украины ни один кандидат в президенты и ни один штаб не прибегал ко лжи со стороны детей оппонентов, как это сейчас делает штаб Порошенко.

Сергей Соболев обратился лично к действующему президенту, который санкционирует всю эту грязь, с призывом провести хотя бы раз за историю Украины кампанию, где будет здоровая живая дискуссия, будет возможность соревнования экономических, социальных, политических идей, а не соревнование в количестве грязи, которую выливают на своих оппонентов.