Фото площадки, которую установили недавно на Банковой, опубликовал в сети журналист Эльдар Сарахман.

Узнайте больше Мария Примаченко: украинская художница, покорившая Пикассо и Шагала

Интересная детская площадка перед ОП

Фантастические звери и где их искать,

– подписал фото журналист.

Ранее о появлении площадки для детей сообщили в самом Офисе Президента. Там отметили, что артлокация будет открыта для всех желающих в течение августа 2021 года. Пользоваться игровой зоной можно бесплатно.

"Вдохновением для артлокации послужило творчество одной из самых узнаваемых художниц Украины Марии Примаченко", – пояснили в ОП. У Зеленского добавили, что у всех посетителей будет возможность глубже ознакомиться с украинской культурой.

Кроме того, площадка удобная и для людей с особыми потребностями.

Инициатор создания этого художественного объекта – Национальный комплекс "Экспоцентр Украины". Его гендиректор Евгений Мушкин рассказал, что работы Марии Примаченко были выбраны неслучайно – они как нельзя лучше иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит.

В сети пользователи оставляют в основном положительные отзывы о площадке.

Что известно о Марии Примаченко Она – украинская народная художница в жанре "наивного искусства". Создала более 800 картин сказочного мира. Почти всю свою жизнь она провела в селе Болотня, что в 70 километрах от Киева. В то же время ее работы покоряли Париж, Монреаль и Прагу.

Детская площадка возле Офиса Президента: Фото Эльдара Сарахмана

Зимний праздничный городок под ОП

Во время новогодних праздников в течение двух последних лет возле Офиса Президента работал праздничный городок "Николай принимает друзей". На его территории были каток, карусель, резиденция Святого Николая, праздничные фотозоны и новогодняя ярмарка.