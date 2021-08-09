Фото майданчика, який встановили нещодавно на Банковій, опублікував у мережі журналіст Ельдар Сарахман.

Дізнайтеся більше Марія Примаченко: українська художниця, що підкорила Пікассо та Шагала

Цікавий дитячий майданчик перед ОП

Фантастичні звірі та де їх шукати,

– підписав фото журналіст.

Раніше про появу майданчика для дітей повідомили в самому Офісі Президента. Там зазначили, що артлокація буде відкрита для всіх охочих впродовж серпня 2021 року. Користуватися ігровою зоною можна безкоштовно.

"Натхненням для артлокації слугувала творчість однієї з найбільш упізнаваних художниць України Марії Примаченко", – пояснили в ОП. У Зеленського додали, що всі відвідувачі матимуть змогу глибше ознайомитися з українською культурою.

Крім того, майданчик є зручним і для людей з особливими потребами.

Ініціаторами створення цього мистецького об'єкта є Національний комплекс "Експоцентр України". Його гендиректор Євген Мушкін розповів, що роботи Марії Примаченко були вибрані невипадково – вони якнайкраще ілюструють добро, українську гостинність і передають національний колорит.

У мережі користувачі залишають здебільшого схвальні відгуки про майданчик.

Що відомо про Марію Примаченко Вона – українська народна художниця в жанрі "наївного мистецтва". Створила понад 800 картин казкового світу. Майже все своє життя вона провела в селі Болотня, що за 70 кілометрів від Києва. Водночас її роботи підкорювали Париж, Монреаль та Прагу.

Дитячий майданчик біля Офісу Президента: Фото Ельдара Сарахмана

Зимове святкове містечко під ОП

Під час новорічних свят протягом двох останніх років поблизу Офісу Президента працювало святкове містечко "Миколай приймає друзів". На його території були ковзанка, карусель, резиденція Святого Миколая, святкові фотозони та новорічний ярмарок.