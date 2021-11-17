Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил об "инсайде от Кабмина" относительно того, как будет работать "тысяча за вакцинацию от власти".
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Детали о проекте "тысяча за вакцинацию"
По словам нардепа, срок программы – с 19 декабря 2021 года до конца 2022 года.
Обязательным критерием является то, что деньги смогут получить только предприятия, где есть по меньшей мере 5 сотрудников и уплачено ЕСВ за второй и третий кварталы 2021 года.
На проект выделяют 3 миллиарда гривен на 2021 год. Распорядителем денег будет Министерство экономики. Информации про 2022 год пока нет.
Как будет работать механизм выплаты 1000 за прививку
- Сначала Кабмин формирует список предприятий (перечень КВЕД). Пока это будет касаться Укрзализныци, авиакомпаний и предприятий с такими ОКВЕД: 59.14; 90.01, 90.02, 90.04; 91.02; 93.11, 93.12, 93.13.
- Далее – компании, относящиеся к этим КВЕД, будут проверять на критерии.
- После этого – банки через POS-терминал должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе.
- В то же время украинцы в Дия будут проходить верификацию и получат специальную банковскую карточку.
- Следующий шаг – правительство перечислит на эту карточку 1 000 гривен. Деньги нужно потратить в течение 4 месяцев.
Сначала система будет работать только через Дия. В третьем квартале 2022 года могут появиться другие варианты.
Если честно, то звучит крайне утопично, сложно и как то, что навернется на каждом из этапов реализации,
– подытожил Железняк.
Текст сообщения Ярослава Железняка:
Тут инсайд пришел от Кабмина, как будет работать "тысяча за вакцинацию от власти".
Сроки: с 19/12/2021 до конца 2022
Критерий предприятий: будет обязательный критерий, 5 сотрудников + оплата ЕСВ 2-3 квартал 2021
Деньги: пока (2021) 3 млрд, распорядитель Минэкономики (законопроект #6297), а 2022... как Бог даст
А теперь главное, механизм :
1. в начале Кабмином формируется перечень предприятий (КВЕДов). Пока что рабочая версия: ЖД, авиа + 59.14; 90.01, 90.02, 90.04; 91.02; 93.11, 93.12, 93.13
2. затем предприятия, относящиеся к этим КВЭД проверяются на критерии;
3. далее банки через POS-терминал каким-то замечательным образом должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе;
4. одновременно граждане в Дия проходят верификацию и получают специальную банковскую карточку
5. Кабмин перечисляет на эту карточку деньги – заветную 1000 грн.
6. кто получил карточку и деньги, использует "Большую однатыщу" в течение 4 месяцев в списке зарегистрированных в программе предприятий.
Пока это все планируется запустить онлайн, а для тех, кто не хочет дружить с Дия, нечто подобное запустят с 3 квартала 2022 года.
Если честно, то звучит крайне утопично, сложно и как то, что навернется на каждом из этапов реализации. Ну может, кроме этапа #1. Думаю, что еще не раз пересмотрят подход к снаряду.