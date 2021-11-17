Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив про "інсайд від Кабміну" щодо того, як працюватиме "тисяча за вакцинацію від влади".

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Деталі про проєкт "тисяча за вакцинацію"

За словами нардепа, термін програми – з 19 грудня 2021 року до кінця 2022 року.

Обов'язковим критерієм є те, що гроші зможуть отримати тільки підприємства, де є щонайменше 5 співробітників та сплачено ЄСВ за другий та третій квартали 2021 року.

На проєкт виділяють 3 мільярди гривень на 2021 рік. Розпорядником грошей буде Міністерство економіки. Інформації про 2022 рік наразі немає.

Як працюватиме механізм виплати 1000 за щеплення

Спершу Кабмін формує список підприємств (перелік КВЕД). Наразі це стосуватиметься Укрзалізниці, авіакомпаній та підприємства з такими КВЕД: 59.14; 90.01, 90.02, 90.04; 91.02; 93.11, 93.12, 93,13.

Далі – компанії, що належать до цих КВЕД, перевірятимуть на критерії.

Після цього – банки через POS-термінал мають сортувати оплату підприємствам послуг саме за цією програмою.

Водночас українці у Дії проходитимуть верифікацію та отримають спеціальну банківську картку.

Наступний крок – уряд перерахує на цю картку 1 000 гривень. Гроші потрібно витратити протягом 4 місяців.

Спочатку система працюватиме тільки через Дію. У третьому кварталі 2022 року можуть з'явитися інші варіанти.

Якщо чесно, то звучить вкрай утопічно, складно і як те, що навернеться на кожному з етапів реалізації,

– підсумував Железняк.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що українцям виплатять по 1 000 грн за щеплення від коронавірусу. У такий спосіб держава хоче стимулювати людей вакцинуватися.

Текст допису Ярослава Железняка:

Тут інсайд прийшов від Кабміну, як працюватиме "тисяча за вакцинацію від влади".

Терміни: з 19/12/2021 до кінця 2022

Критерій підприємств: буде обов'язковий критерій, 5 співробітників + оплата ЄСВ 2-3 квартал 2021

Гроші: поки (2021) 3 млрд, розпорядник Мінекономіки (законопроєкт #6297), а 2022… як Бог дасть

А тепер головне, механізм :

1.На початку Кабміном формується перелік підприємств (КВЕДів). Поки що робоча версія: ЖД, авіа + 59.14; 90.01, 90.02, 90.04; 91.02; 93.11, 93.12, 93,13

2.Потім підприємства, що належать до цих КВЕД перевіряються на критерії;

3.Далі банки через POS термінал якимось чудовим чином мають сортувати оплату підприємствам послуг саме за цією програмою;

4.Одночасно громадяни у Дії проходять верифікацію та отримують спеціальну банківську картку

5.Кабмін перераховує на цю картку гроші-заповітну 1000 грн.

6. Хто отримав картку та гроші, використовує "Велику однатищу" протягом 4 місяців у списку зареєстрованих у програмі підприємств.

Поки що це все планується запустити онлайн, а для тих, хто не хоче дружити з Дія, щось подібне запустять з 3 кварталу 2022 року.

Якщо чесно, то звучить вкрай утопічно, складно і як те, що навернеться на кожному з етапів реалізації. Ну може, крім етапу #1. Думаю, що ще не раз переглянуть підхід до снаряду)