Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив про "інсайд від Кабміну" щодо того, як працюватиме "тисяча за вакцинацію від влади".
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Деталі про проєкт "тисяча за вакцинацію"
За словами нардепа, термін програми – з 19 грудня 2021 року до кінця 2022 року.
Обов'язковим критерієм є те, що гроші зможуть отримати тільки підприємства, де є щонайменше 5 співробітників та сплачено ЄСВ за другий та третій квартали 2021 року.
На проєкт виділяють 3 мільярди гривень на 2021 рік. Розпорядником грошей буде Міністерство економіки. Інформації про 2022 рік наразі немає.
Як працюватиме механізм виплати 1000 за щеплення
- Спершу Кабмін формує список підприємств (перелік КВЕД). Наразі це стосуватиметься Укрзалізниці, авіакомпаній та підприємства з такими КВЕД: 59.14; 90.01, 90.02, 90.04; 91.02; 93.11, 93.12, 93,13.
- Далі – компанії, що належать до цих КВЕД, перевірятимуть на критерії.
- Після цього – банки через POS-термінал мають сортувати оплату підприємствам послуг саме за цією програмою.
- Водночас українці у Дії проходитимуть верифікацію та отримають спеціальну банківську картку.
- Наступний крок – уряд перерахує на цю картку 1 000 гривень. Гроші потрібно витратити протягом 4 місяців.
Спочатку система працюватиме тільки через Дію. У третьому кварталі 2022 року можуть з'явитися інші варіанти.
Якщо чесно, то звучить вкрай утопічно, складно і як те, що навернеться на кожному з етапів реалізації,
– підсумував Железняк.
Текст допису Ярослава Железняка:
Тут інсайд прийшов від Кабміну, як працюватиме "тисяча за вакцинацію від влади".
Терміни: з 19/12/2021 до кінця 2022
Критерій підприємств: буде обов'язковий критерій, 5 співробітників + оплата ЄСВ 2-3 квартал 2021
Гроші: поки (2021) 3 млрд, розпорядник Мінекономіки (законопроєкт #6297), а 2022… як Бог дасть
А тепер головне, механізм :
1.На початку Кабміном формується перелік підприємств (КВЕДів). Поки що робоча версія: ЖД, авіа + 59.14; 90.01, 90.02, 90.04; 91.02; 93.11, 93.12, 93,13
2.Потім підприємства, що належать до цих КВЕД перевіряються на критерії;
3.Далі банки через POS термінал якимось чудовим чином мають сортувати оплату підприємствам послуг саме за цією програмою;
4.Одночасно громадяни у Дії проходять верифікацію та отримують спеціальну банківську картку
5.Кабмін перераховує на цю картку гроші-заповітну 1000 грн.
6. Хто отримав картку та гроші, використовує "Велику однатищу" протягом 4 місяців у списку зареєстрованих у програмі підприємств.
Поки що це все планується запустити онлайн, а для тих, хто не хоче дружити з Дія, щось подібне запустять з 3 кварталу 2022 року.
Якщо чесно, то звучить вкрай утопічно, складно і як те, що навернеться на кожному з етапів реалізації. Ну може, крім етапу #1. Думаю, що ще не раз переглянуть підхід до снаряду)