По словам Подоляка, президент Украины Владимир Зеленский завершил совещание по экономическим вопросам. В частности, о работе банковской системы, сообщает 24 канал.

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Банковская система в Украине продолжит работу

Подоляк рассказал, что банковская система в Украине будет работать и дальше, как и должна.

Только будут введены лимиты, чтобы она не упала. Потому что панические настроения могут вызвать какие-то дисбалансы в работе банковской системы.

– отметил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что все операции проходят онлайн под контролем Нацбанка.

"Что касается обеспечения пищевыми продуктами магазинов. Абсолютно в полном объеме есть все, что нужно городу Киеву или любому другому крупному или малому городу в Украине", – добавил Подоляк.

По его словам, премьер-министр Денис Шмигаль занимается этим вопросом в онлайн-формате и проверяет, что есть, а чего нет. Поэтому панических настроений по поводу работы банкоматов или магазинов нет.

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