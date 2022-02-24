За словами Подоляка, президент України Володимир Зеленський завершив нараду щодо економічних питань. Зокрема, щодо роботи банківської системи, повідомляє 24 канал.

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Банківська система в Україні продовжить працювати

Подоляк розповів, що банківська система в Україні працюватиме й надалі, як і повинна.

Тільки буде введено ліміти, щоб вона не впала. Тому що панічні настрої можуть спричинити якісь дисбаланси в роботі банківської системи,

– зазначив радник голови ОП.

Він наголосив, що всі операції відбуваються онлайн під контролем Нацбанку.

"Що стосується забезпечення харчовими продуктами магазинів. Абсолютно у повному обсязі є все, що потрібно місту Києву чи будь-якому іншому великому або малому місту в Україні", – додав Подоляк.

За його словами, прем'єр-міністр Денис Шмигаль займається цим питання в онлайн-форматі та перевіряє, що є, а чого немає. Тому панічних настроїв щодо роботи банкоматів чи магазинів немає.

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