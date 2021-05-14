Исполнительная служба арестовала банковские счета Укрзализныци из-за невозвращенных долгов. Соответствующее решение вступило в силу 6 мая.

Издание "Зеркало недели" опубликовало постановление Хозсуда Киева и документ Департамента государственной исполнительной службы Минюста. Его выдал отдел принудительного исполнения решений.

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Иски против Укрзализныци

Заметим, что 22 апреля Верховный суд вынес решение по 4 делам относительно долгов Укрзализныци. При этом, все они – не в пользу компании.

Справка. Выполнение одного из этих решений – именно арест счетов. Речь идет о возврате кредитору 13,7 миллиона долларов и 99,7 миллиона гривен.

Кроме этого, другие иски предусматривают принудительное взыскание с Укрзализныци. А именно – 34 миллионов долларов и более 300 миллионов гривен.

"Зеркало недели" также отметило, что компания-кредитор VR Capital в целом является держателем долга Укрзализныци в 160 миллионов долларов.

"Со всеми штрафами и пенями они в конечном итоге легко превратятся во все 300 миллионов, а всего судебных процессов более 25", – отметили в издании.

Другие подробности

Кроме этого, по информации журналистов, от коллапса ранее защищало то, что глава правления "Ощадбанка" пошел на нарушение закона и не выполнил приказ об аресте.

Между тем он оставил Укрзализныце операционный счет. Однако – говорилось лишь о неделе. Так как чиновник не хотел рисковать из-за нежелания правительства решать проблему.

Также издание отметило, что есть информация о постановлении Печерского суда, которое якобы подтверждает возможность ареста средств. В то же время в судебных реестрах его нет.

Этот документ якобы запрещает принудительное перечисление средств кредитору. Мол, деньги на счетах УЗ являются доказательством в срочно открытом уголовном производстве против VR Capital.

Источники "Зеркала недели" в банках подтверждают, что арест действительно существует. В то же время деньги пока просто "заморожены", именно из-за вышеупомянутого постановления.

Документы относительно долгов Укрзализныци: