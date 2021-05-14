Банківські рахунки Укрзалізниці арештували за борги, – ЗМІ
Виконавча служба арештувала банківські рахунки Укрзалізниці через неповернуті борги. Відповідне рішення набуло чинності 6 травня.
Джерело:"Дзеркало тижня"
Видання "Дзеркало тижня" опублікувало постанову Госпсуду Києва та документ Департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту. Його видав відділ примусового виконання рішень.
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Позови проти Укрзалізниці
Зауважимо, що 22 квітня Верховний суд виніс рішення за 4 справами щодо боргів Укрзалізниці. При цьому, всі вони – не на користь компанії.
Крім цього, інші позови передбачають примусове стягнення з Укрзалізниці. А саме – 34 мільйонів доларів й більше ніж 300 мільйонів гривень.
"Дзеркало тижня" також наголосило, що компанія-кредитор VR Capital загалом є тримачем боргу Укрзалізниці у 160 мільйонів доларів.
"З усіма штрафами та пенями вони зрештою легко перетворяться на всі 300 мільйонів, а всього судових процесів є понад 25", – зазначили у виданні.
Інші подробиці
Крім цього, за інформацією журналістів, від колапсу раніше захищало те, що голова правління "Ощадбанку" пішов на порушення закону й не виконав наказу про арешт.
Натомість він залишив Укрзалізниці операційний рахунок. Однак – мовилося лише про тиждень. Адже посадовець не хотів ризикувати через небажання уряду розв'язувати проблему.
Також видання зауважило, що є інформація про ухвалу Печерського суду, яка нібито підтверджує можливість арешту коштів. Водночас у судових реєстрах її немає.
Цей документ нібито забороняє примусове перерахування коштів кредитору. Мовляв, гроші на рахунках УЗ є доказом у терміново відкритому кримінальному провадженні проти VR Capital.
Джерела "Дзеркала тижня" у банках підтверджують, що арешт справді існує. Водночас гроші наразі просто "заморожені", саме через вищезгадану ухвалу.
Документи щодо боргів Укрзалізниці:
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