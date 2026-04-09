В России начался масштабный кризис банковской системы – россияне вывели 2 триллиона рублей за 2,5 месяца, что свидетельствует о недоверии к финансовым учреждениям. К тому же федеральная служба по банковскому надзору определила более 200 проблемных банков.

Журналист Александр Демченко объяснил 24 Каналу, что российское руководство может оставить региональные банки без поддержки.

Что происходит с банковской системой России?

Если Путин им так надоел, то почему они его не снимают? Почему жалуются и плачут вместо того, чтобы выйти на протесты? Однако они и дальше отправляют своих мужчин на войну, заботясь только о похоронных выплатах. Поэтому они сами виноваты в том, что такая система до сих пор существует,

– сказал Демченко.

Губернатор Ленинградской области ежедневно сообщает об атаках украинских дронов по региону, но российское руководство ничего не делает. По мнению эксперта, даже трудно представить, чтобы такая репрессивная политика была в демократических странах. Несмотря на пустые заявления Путина вроде "Киев за 3 дня", которые звучат уже 5 лет, люди продолжают поддерживать его политику.

По данным главы Центрального банка Набиуллиной, более 200 банков имеют проблемы из-за огромных сумм невозврата микрокредитов и займов.

"Россияне за этот год вывели со счетов вдвое больше средств, чем за весь предыдущий. Это свидетельствует о паническом страхе перед конфискацией. На этом фоне ожидают большой "банкопад", что приведет к полному уничтожению сбережений рядовых россиян, которые вывели свои вклады прямо в карманы Путина и его окружения", – объяснил Демченко.

Путин будет спасать только крупные банки, а остальные региональные и местные банки будут закрываться. Поэтому эксперт посоветовал россиянам, которые имеют сбережения, выводить деньги и покидать страну.

