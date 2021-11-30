В то же время в этом контексте не говорится о провозглашении независимости. Ведь это произошло еще 55 лет назад.

Интересно Барбадос объявил Рианну национальной героиней

С тех пор Барбадос является отдельным государством, во главе которого стояла британская королева Елизавета II. Впрочем, в 2020 году Барбадос объявил о своем плане отстранить королеву с поста главы государства и стать республикой, но остаться в составе Содружества наций.

Кто заменит Елизавету II

Президентом страны избрали генерал-губернатора острова 72-летнюю Сандру Мейсон. За ее кандидатуру проголосовало большинство во время выборов в октябре.

Как на это отреагировали в Букингемском дворце

Официально процесс создания парламентской республики одобряет британская корона. Это доказывают личное присутствие принца Чарльза на церемонии "увольнения" его матери в столице Барбадоса Бриджтауне и его теплая речь на торжествах по случаю рождения республики.



Принц Чарльз в Барбадосе / Фото из инстаграма принца Чарльза

Выступая в качестве почетного гостя, принц Чарльз подтвердил многолетние связи между двумя странами, признав "чудовищное зверство рабства", которому подвергся карибский остров.