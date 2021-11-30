Водночас у цьому контексті не мовиться про проголошення незалежності. Адже це сталося ще 55 років тому.

Цікаво Барбадос оголосив Ріанну національною героїнею

Відтоді Барбадос є окремою державою, на чолі якої стояла британська королева Єлизавета II. Утім, 2020 року Барбадос оголосив про свій план усунути королеву з поста глави держави і стати республікою, але залишитися у складі Співдружності націй.

Хто замінить Єлизавету II

Президенткою країни обрали генерал-губернаторку острова 72-річну Сандру Мейсон. За її кандидатуру проголосувала більшість під час виборів у жовтні.

Як на це відреагували у Букінгемському палаці

Офіційно процес створення парламентської республіки схвалює британська корона. Це доводять особиста присутність принца Чарльза на церемонії "звільнення" його матері у столиці Барбадосу Бриджтауні та його тепла промова на урочистостях з нагоди народження республіки.



Принц Чарльз у Барбадосі / Фото з інстаграму принца Чарльза

Виступаючи як почесний гість, принц Чарльз підтвердив багатолітні зв'язки між двома країнами, визнавши "жахливе звірство рабства", якого зазнав карибський острів.