Водночас у цьому контексті не мовиться про проголошення незалежності. Адже це сталося ще 55 років тому.
Цікаво Барбадос оголосив Ріанну національною героїнею
Відтоді Барбадос є окремою державою, на чолі якої стояла британська королева Єлизавета II. Утім, 2020 року Барбадос оголосив про свій план усунути королеву з поста глави держави і стати республікою, але залишитися у складі Співдружності націй.
Хто замінить Єлизавету II
Президенткою країни обрали генерал-губернаторку острова 72-річну Сандру Мейсон. За її кандидатуру проголосувала більшість під час виборів у жовтні.
Як на це відреагували у Букінгемському палаці
Офіційно процес створення парламентської республіки схвалює британська корона. Це доводять особиста присутність принца Чарльза на церемонії "звільнення" його матері у столиці Барбадосу Бриджтауні та його тепла промова на урочистостях з нагоди народження республіки.
Принц Чарльз у Барбадосі / Фото з інстаграму принца Чарльза
Виступаючи як почесний гість, принц Чарльз підтвердив багатолітні зв'язки між двома країнами, визнавши "жахливе звірство рабства", якого зазнав карибський острів.