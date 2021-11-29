Він виступить з промовою відразу після того, як 30 листопада Єлизавету II замінить перша президентка Барбадосу на церемонії інавгурації. Тоді країна й змінить форму держправління.

Читайте також У метаверсі з'явиться перше у світі посольство: яка країна його відкриє

До слова, що це вперше за три десятиліття королева Великої Британії буде усунена з посади глави країни. Маврикій, острів в Індійському океані, проголосив себе республікою у 1992 році.

Барбадос став республікою

Святкування розпочнеться ввечері 29 листопада та триватиме до наступного дня, коли Сандра Мейсон стане першою президенткою Барбадосу. Ця посада буде багато в чому символічною.

Варто зазначити, що головні повноваження у Карибській країні має прем'єр-міністерка Міа Моттлі.

Британські колонії стали республіками: коротко

Гаяна зробила цей крок у 1970 році.

Тринідад і Тобаго наслідували приклад у 1976 році.

Домініка – у 1978 році.

Зміни можуть стимулювати аналогічні обговорення у інших колишніх британських колоніях, в яких королева Єлизавета II є сувереном, включаючи Ямайку, Австралію та Канаду.