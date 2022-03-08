Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

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