Про це написав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook. На його думку, у Кремлі очікували, що Захід й надалі буде прогинатися й намагатися не звертати увагу на поведінку Росії.

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Одним із базових розрахунків кремля під час розробки плану "Барбаросса–2022" було переконання в традиційній млявості й розгубленості Заходу, в його опонуванні нахабству московії, – написав Олексій Данілов.

Він додав, що ще з 2007 року Захід регулярно показував готовність прогинатися під російськими вимогами, продаючи "свої ритуальні "занепокоєння" за газ та нафту, за можливість отримати корупційну синекуру в Газпромі, за спокійне й сите життя."

Та цього разу все пішло не за планом. Захід прокинувся в той момент, коли під загрозою опинилася його сутність: цінності, принципи та мораль.

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Допис від Олександра Данілова

Одним із базових розрахунків кремля під час розробки плану "Барбаросса – 2022" було переконання в традиційній млявості й розгубленості Заходу, в його опонуванні нахабству московії.

Захід всією своєю поведінкою, починаючи з 2007 року, демонстрував безкінечну готовність прогинатися перед російськими вимогами, продавати свої ритуальні «занепокоєння» за газ та нафту, за можливість отримати корупційну синекуру в Газпромі, за спокійне й сите життя.

І так було до 2022 року, здавалось, так буде і надалі, але після 24-го лютого для росії все одразу пішло не за планом. Захід прокинувся, коли опинився на межі втрати всього того, що складає його сутність: цінності, мораль і принципи.

Світ згуртувався навколо України і лінія між світлом і темрявою пролягла по лініям українських окопів.

Ми вдячні всім за кожний патрон, голос на захист нашої держави та кожне слово в нашу підтримку.

Ми дякуємо нашим британським, канадським і нідерландським друзям України за їх останню ініціативу щодо створення Міжнародної групи підтримки України.

Але саме зараз, у цей момент, у цей день, цю хвилину, ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба – передача бойової авіації і засобів ПВО.

Від цього залежить, чи буде росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей.

Чи безневинно вбиті, як янголи своїми крилами, закриють наше небо? Але як тоді буде почуватися весь інший світ?!

Якщо НАТО не хоче або неспроможне «закрити небо» над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах.