В Барселоне закроют завод Nissan: работники устроили протест

В Барселоне решили закрыть японское предприятие Nissan, производящее автомобили. Там работают почти 3 тысячи человек, которые рискуют после закрытия остаться безработными. Именно поэтому часть людей зажгли шины у входа в завод.

Завод в Барселоне работает более 40 лет, сообщило BBC.

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Завод решили закрыть в декабре 2020 года. Об этом представители предприятия объявили в четверг, 28 мая 2020 года. Такое решение объяснили крупнейшим за последние 10 лет падением прибыли – 6,2 миллиарда долларов.

Руководитель Nissan Макото Учида назвал закрытие завода в Барселоне "очень трудным решением". В предприятии отметили, что теперь сосредоточатся на нескольких "ключевых рынках". В частности, в Стране восходящего солнца, Северной Америке и Китае. В Европе свою работу будут только поддерживать, но оставят больше места для партнеров по альянсу, как Renault.

Как отреагировали рабочие

Сотрудники барселонского завода Nissan крайне недовольны изменениями на рабочем месте. Они начали протест еще с начала мая, когда речь шла лишь о сокращении количества работников на 20%.



Протест в Барселоне / Фото EPA

Масштаб протеста увеличился, когда руководство сообщило уже об окончательном закрытии предприятия. Несмотря на то, что работников на заводе 3 тысячи, закрытие может косвенно повлиять на целых 22 тысячи рабочих мест.

Несколько сотен работников заблокировали въезд на завод. Они расставили на дороге шины и подожгли их. "Потеря рабочих мест наших испанских коллег – жалящее напоминание о том, что производство автомобилей сталкивается с огромными проблемами", – сказал Стив Буш, национальный офицер по вопросам автомобильной промышленности в профсоюзе Unite.

Что известно о падении продаж в Nissan?

Компания обозначила планы сокращения ассортимента моделей автомобилей и грузовых автомобилей, которые позволят сократить расходы. Руководители объяснили, что уменьшат количество производства моделей с 69 до примерно 55 в течение следующих нескольких лет. Вместо этого сосредоточатся на электромобилях и спортивных автомобилях.



Компания Nissan отметила, что дело в том, что продажа в мире автомобилей в январе – апреле упала на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что доходы упали еще до вспышки COVID-19. Они падали в течение 4 лет подряд. Представители объяснили это тем, что лидер Карлос Гос "гнался" за долей рынка, особенно в Америке, а это привело к перевыполнение мощностей на его автозаводах. Пандемия увеличила давление на компанию и с тех пор начали сокращать расходы.