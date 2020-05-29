У Барселоні закриють завод Nissan: працівники влаштували протест

У Барселоні вирішили закрити японське підприємство Nissan, яке виробляє автівки. Там працюють майже 3 тисячі людей, які ризикують після закриття залишитись безробітними. Саме через це частина людей запалили шини біля входу в завод.

Завод у Барселоні працює понад 40 років, повідомило BBC.

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Завод вирішили закрити у грудні 2020 року. Про це представники підприємства оголосили у четвер, 28 травня 2020 року. Таке рішення пояснили найбільшим за останні 10 років падінням прибутку – 6,2 мільярда доларів.

Керівник Nissan Макото Учіда назвав закриття заводу в Барселоні "дуже важким рішенням". У підприємстві зазначили, що тепер зосередяться на кількох "ключових ринках". Зокрема, на Японії, Північній Америці та Китаї. У Європі свою роботу лише підтримуватимуть, однак залишать більше місця для партнерів по альянсу, таких як Renault.

► Як відреагували працівники

Співробітники барселонського заводу Nissan вкрай не задоволені змінами на робочому місці. Вони почали протест ще з початку травня, коли йшлося лише про скорочення кількості працівників на 20%.



Протест у Барселоні / Фото EPA

Масштаб протесту збільшився, коли керівництво повідомило вже про остаточне закриття підприємства. Попри те, що працівників на заводі 3 тисячі, закриття може побічно вплинути на цілих 22 000 робочих місць.

Кілька сотень працівників заблокували в'їзд до заводу. Вони розставили на дорозі шини й підпалили їх. "Втрата робочих місць наших іспанських колег є жалючим нагадуванням про те, що виробництво автомобілів стикається з величезними проблемами", – сказав Стів Буш, національний офіцер з питань автомобільної промисловості в профспілці Unite.

Що відомо про падіння продажів у Nissan? Компанія окреслила плани скорочення асортименту моделей автомобілів та вантажних автомобілів, що дозволять скоротити витрати. Керівники пояснили, що зменшать кількість виробництва моделей з 69 до приблизно 55 протягом наступних кількох років. Замість цього зосередяться на електромобілях та спортивних автомобілях.



Компанія Nissan зазначила, що річ у тім, що продаж у світі автомобілів у січні – квітні впав на 31,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Цікавим є те, що прибутки впали ще до спалаху COVID-19. Вони падали протягом 4 років поспіль. Представники пояснили це тим, що лідер Карлос Гос "гнався" за часткою ринку, особливо в Америці, а це призвело до перевиконання потужностей на його автозаводах. Пандемія додала ще більшого тиску на компанію і відтоді почали скорочувати витрати.