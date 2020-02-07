Big Test вживаного Nissan Leaf: чому це найпопулярніший електромобіль у світі

Покупку вживаного Nissan Leaf складно назвати хорошою інвестицією. Але певний сенс в таких автомобілях все ж є. Правда, проявляється він в чытко визначенних обставинах.

Перше покоління Nissan Leaf випускали з 2010 по 2017 рік. Його можна назвати наймасовішим електромобілем не лише у світі, але й в Україні. Зараз за найдешевші екземпляри просять від $6 000, за найдорожчі – близько $20 000. Пропозицій багато: на одному з інтернет-майданчиків пропонується більше 800 машин, на іншому – більше 500.

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Величезну роль у популяризації таких машин зіграло українське митне законодавство. Справа в тому, що всі електромобілі повністю звільнені від податків і зборів при ввезенні. Не платять навіть ПДВ! Витрати при імпорті – невеликі акциз та пенсійний збір.

Не поповнюють електромобілі і "дорожній фонд". Як відомо, частина податків з продажу бензину, дизеля або автомобільного газу йде в "дорожній фонд", за рахунок якого будуються, ремонтуються і утримуються дороги. Виходить не зовсім справедлива ситуація, коли користувачі електромобілів фактично не платять за користування дорогами. Можливо, вона буде змінена.

Батарея

І все ж повернемося до технічної частини. Ключова деталь Nissan Leaf – тягова електробатарея. Ми всі користуємося мобільними телефонами і приблизно розуміємо, що через кілька років вона втрачає свою здатність тримати заряд. Щоб зрозуміти, що станеться з батареєю через 8-10 років – спробуйте скористатися десятирічним телефоном.

З Nissan Leaf та ж проблема. Старі машини проїжджають на одному заряді 100-170 км у теплу пору року. Якщо за бортом мінусова температура або, сильний мороз – пробіг зменшується рази в два, якщо не більше. Але деяким цього достатньо.

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Якщо, наприклад, ви живете в приватному будинку (або у вас є гараж з розеткою), а щоденний пробіг – 20-30 км, старий Leaf може бути непоганим рішенням. Але лише на кілька років, оскільки старіння батареї відбувається не лінійно, а в прогресії (чим далі, тим гірше). Коштує нова батарея більше $6 000, по суті, так само як старенький Leaf перших років випуску.

"Перепакування" батареї – заняття вельми поширене. Як правило, "перепакування" дає величезний простір за вибором запасу ходу, надійності елементів батареї, масі та іншим параметрам. Але слід пам'ятати, що такі операції завжди робляться не в заводських умовах. І якщо гарантію на такі роботи ще дають, то безпека залишається під великим питанням. Випадки загоряння електромобілів після некваліфікованого ремонту трапляються і, що найстрашніше, мало хто знає, як їх гасити.

Зарядний пристрій

Найбільш дорога деталь стареньких Nissan Leaf – зарядка. Причому чим сильніше зношена батарея, тим частіше "горять" зарядки. Ціна зарядного "шнурка" – 6-8 тисяч гривень. Використовувати неоригінальні або саморобні пристрої можна, багато хто так і роблять, але це не завжди безпечно. До того ж їх часто крадуть.

Комфорт

Головна проблема щодо комфорту – температура в салоні. У холодну пору року на обігрів витрачається багато енергії, тому багато власників Nissan Leaf ставлять в нього... бензинову або дизельну "піч" Webasto (або аналог). Ціна такого рішення – близько 500 доларів. Але воно дозволяє підтримувати нормальну температуру в салоні, не втрачаючи запас ходу.

У обслуговуванні Nissan Leaf разюче надійний. Режим рекуперації дозволяє дуже серйозно економити на гальмівній системі – колодки і диски мало не вічні. Єдине, що потрібно періодично міняти: фільтр салону, гальмівна рідина і масло (АТФ) в редукторі.

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Підвіска, незважаючи на пристойну вагу автомобіля, відносно надійна. Як передня, так і задня повністю взаємозамінна з Nissan Juke. З запчастинами і розхідними мматералами проблем не виникає – вони практично завжди є в наявності і коштують не дуже дорого.

Кому варто купувати?

Купівля Nissan Leaf виправдана лише за певних умов, головне з яких – доступність розетки, як мінімум в нічний час. Також дуже важливий розмірений ритм життя. Спонтанні поїздки на Nissan Leaf – недозволена розкіш. Також Nissan Leaf навряд чи зможе впоратися з роллю єдиного автомобіля в родині.