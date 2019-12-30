Big Test Toyota RAV4: законодатель моды

Рафик, так в народе любя называют Toyota RAV4, в свое время, что называется, попал "в десяточку" - именно его считают одним из родоначальников самого популярного ныне класса автомобилей – компактных кроссоверов.

RAV4 второго и третьего поколения встречаются у нас достаточно часто. И если ищете недорогой подержаный кросовер - РАВ4 - то что нужно. Второе поколение, правда, считается более надежным, но тут все как у всех – с каждым новым поколением надёжность и долговечность снижается у любого автопроизводителя и Toyota тут не исключение. Не верите – посмотрите Big Test с Toyota Camry, которой больше 25 лет.

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Второе поколение (выпускалось с 2000 по 2005 год) было простое как угол дома и такое же надежное. Рано умирали аккумуляторы, как раз к окончанию гарантии в 3 года, слабенькое сцепление, которое не любило бездорожье и быстрые старты да клиренс был маловат в 17 см. Да, на самых ранних версиях были проблемы с автоматом. Все! А еще мало ржавела, особенно на фоне конкурента Сузуки Гранд Витара, который мог прогнить насквозь. Сейчас за машины второго поколения в Украине просят от 6 до 10 тысяч долларов. Не мало как для столь преклонного возраста.

Примечательно, что второе поколение RAV4 еще выпускалось и в трехдверном исполнении, но третье поколение стало исключительно пятидверкой.

RAV4 третьего поколения с 2005 года лишился трёхдверной версии. Произошли изменения и в схеме полного привода — он перестал быть постоянным полным. Для рынка США выпускается удлиненный вариант кузова, также имеется модификация с 6-цилиндровым двигателем рабочим объёмом 3,5 литра. В 2010 году состоялась презентация обновлённого RAV4. У нас за третье поколения просят от 9 до 15 тысяч долларов.

По бензиновым моторам (их было два объёмом 2,0 и 2,4 л.) каких-либо серьезных замечаний, кроме относительно высокого расхода топлива, не было. Привод ГРМ у них цепной, причем цепь тонкая, однорядная. Растягивается она к пробегу около 200-300 тыс. км и требует замены. Естественно, при этом рекомендуется менять все звездочки, натяжители и успокоители. Иногда под замену попадает и фазорегулятор. Бюджет такой операции (вместе с работой) 600-1000+ долларов в зависимости от оригинальности деталей и аппетитов сервиса. Но есть и огромный плюс – простота конструкции. В отличии от своего одноклассника Subaru Forester, с Toyota RAV4 смогут справится на любом приличном СТО.

Бензиновый V6 на 3,5 л. встречается не часто в наших широтах и особых замечаний (кроме, естественно, расхода топлива) к нему нет. Дизеля же всегда были не самой сильной стороной Toyota. На фоне общей надежности автомобиля дизельный мотор кажется проблемным, причем это даже не зависит от поколения. Благо, такие агрегаты на нашем рынке встречаются крайне редко.

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Подвеска, что передняя что задняя, достаточно надежная. Основная масса расходников (втулки, сайлетблоки и прочая "меловчевка") выхаживают по 70-100 тыс км. Стоят они не очень дорого, а наш рынок автозапчастей предлагает массу "неоригинальных" вариантов на любой кошелек.

В трансмиссии иногда возникают проблемы с дифференциалом (выходят из строя подшипники). Детали не дорогие, но замена требует разбора всего агрегата. А еще специалисты рекомендуют очень внимательно следить за пыльниками ШРУСов – если они рвутся, "гранаты" очень быстро выходят из строя. Оригинальные (по японской традиции) продаются только в сборе с полуосью и стоят космических денег. Неоригинал, как говорят, "не ходит".

Обновление 2010 года

В 2010 год RAV4 вошёл с изменённой головной и задней оптикой, а решётка радиатора стала интегрированной в передний бампер. На рулевом колесе кроссовера появились дополнительные клавиши управления, в базовую комплектацию вошёл линейный аудиовход мультимедийной системы. В США вместо двигателя 2.4 стали предлагать 2.5 л мощностью 220 л.с. Мощность бензинового 2.0 увеличили до 158 л.с., 2.4-литровый стал выдавать 184 л.с. Вместо автомата стали предлагать вариатор, а вместо 5-скоростной МКПП - 6-скоростной МКПП.

С 2011 года добавилась версия с длинной (2'660 мм) колёсной базой — Toyota RAV4 III LWB. Длина автомобиля составляет 4'625 мм. За счёт увеличения расстояния между осями возрос объём багажника, а пространство между передним и задним рядами сидений в обновлённой версии RAV4 составляет 865 мм (в базовой версии — 800 мм).

Вот какой мотор точно нужно обходить стороной - это дизель 2.2 на 177 сил, который предлагали для Европы. Клиенты жаловались на повышенный расход масла и к тому же на падение мощности. Второе означало, что забился клапан рециркуляции отработанных газов. Его мог почистить любой механик, но те, кто покупал новый, "попадали" на солидные деньги. Рано выходил из строя водяной насос, что могло спровоцировать перегрев мотора и рано "умирало" сцепление, особенно на дизелях где крутящий момент был посолиднее.

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В рулевом управлении иногда слышался хруст, который устранялся заменой карданного шарнира. В остальном РАВ4 был образцово надежен. Особенно двухлитровый бензиновый с автоматом. Если бы прилетели инопланетяне и попросили показать им надежный автомобиль, а Королла была бы на другом просмотре, можно было бы показывать РАВ4. Именно такую версию у нас начали официально продвавть с 2010 года.