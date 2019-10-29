Вживаний Nissan Rogue / X-Trail - доступний комфорт з Америки

Американська версія Nissan X-Trail (T32) носить ім'я Nissan Rogue. Їх масово завозять з США в Україну, завдяки чому Nissan Rogue став одним з найпопулярніших і доступних кросоверів на ринку б / у автомобілів. Які переваги та проблеми у Nissan Rogue (Т32) - розповідає Сергій Волощенко.

Американська версія Nissan X-Trail (T32) носить ім'я Nissan Rogue. У США це дуже доступний автомобіль з простими і надійними агрегатами. В Україні аналогічні європейські X-Trail офіційно продавалися дилерами, а ще кілька тисяч Rogue були привезені зі Штатів.

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В Україні історія переважної більшості Nissan Rogue цілком типова: биті машини купують на аукціонах у США, привозять до нас, розмитнюють і ремонтують. Складнощів з пошуком запчастин немає - на машину підходить практично все від європейського X-Trail.

Під назвою Rogue Sport в Америці продаються машини, аналогічні нашому Qashqai, але їх привозять зі Штатів рідко - вони не популярні за океаном через невеликі розміри.

Nissan X-Trail (T32), як і його американського побратима, почали виробляти в кінці 2013 року. Оновилася машина в 2017 році. Майже у всіх Nissan Rogue, які потрапляють на наш ринок, під капотом 2,5 літровий атмосферний бензиновий мотор потужністю 170 к.с., крутний момент в 237 Нм і безступінчатий варіатор в якості трансмісії. Дуже рідко з Америки привозять і гібриди з 2-літровим бензиновим мотором, але їх у продажу мало.

Ціни на справжні (що знаходяться в Україні, розмитнені і відремонтовані) Nissan Rogue починаються від $ 15 000. Є оголошення і з меншою вартістю, але вони припускають передоплату, замовлення, очікування і наступні ремонти. За найдорожчі варіанти, які знаходяться в Україні, продавці просять по $ 27 000 - $ 28 000.

Простота - синонім надійності

Роуг - компактний (4686 мм в довжину) кросовер, з колісною базою 2,7 м. Завдяки простоті конструкції Nissan Rogue є дуже надійним автомобілем. Атмосферний чотирициліндровий мотор 2,5 л. з ланцюговим приводом ГРМ не доставляє власнику абсолютно ніяких турбот. Досить вчасно міняти моторне масло, та стежити за рівнем охолоджуючої рідини. Усе. Ресурс в 300 і більше тисяч кілометрів пробігу йому забезпечений.

В цей мотор, на відміну від багатьох конкурентів, дуже легко і недорого поставити газобалонне обладнання. Сюди підійде найпростіше ГБО 4-покоління, яке обійдеться в 450-500 доларів. Єдина умова - періодично треба регулювати зазори клапанів.

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Витрата бензину в машині з переднім приводом складає від 9 літрів на сотню на трасі до 13 в місті. Повнопривідний варіант - на літр-півтора більше. Апетит блакитного палива становить від 8-9 літрів на трасі до 15 літрів в міських умовах. Але, з огляду на ціну газу в 11-12 гривень, це виходить набагато вигідніше, ніж їзда навіть на дизельному X-Trail.

Варіатор на автомобілі сучасний і надійний. Він не завиває при розгонах, а імітує перемикання передач, як в "роботі" або "автоматі". Завдяки цьому розгін здається досить динамічним. Підрульових пелюсток немає, зате є обмеження вищої передачі на важелі КП і зимовий режим.

Існує також два режими трансмісії - Еко і Спорт, в останній машина стає помітно жвавіше. Ось тільки кнопки їх включення розташовані незручно. Спокійна і розмірена манера водіння для варіатора походить якнайкраще.

Незважаючи на те, що виробник в офіційних рекомендаціях не вказує інтервал заміни масла в варіаторі до 120 тисяч км, його все ж рекомендують міняти хоча б раз в 100 тис. км. Як і будь-який варіатор, коробка Nissan Rogue не любить різких стартів, тривалих пробуксувок і надмірно емоційних прискорень. Ті, хто регулярно "мучить" варіатор подібними вправами, змушені розщедрюватися на його капітальний ремонт або заміну вже до 100 тис. км. Коштує це дорого - від $ 2 000.

Підвіска теж особливих проблем на доставляє

До 50-80 тис. км можливо треба буде замінити стійки і втулки переднього стабілізатора. За 100 тисяч ходять задні сайлетблоки передніх важелів. Задня підвіска взагалі ніяких турбот не доставляє аж до 150-200 тис. км пробігу. Єдиний примхливий і дорогий елемент ходової частини - рульова рейка. На наших дорогах вона вимагає заміни або реставрації вже до 80-100 тис. км. Реставрація з встановленням ремонтних втулок визнана кращим варіантом, оскільки якісно відновлений вузол працює значно довше заводського. Ціна такого ремонту - $ 500-800.

Електрообладнання у Nissan Rogue надійне і не примхливе. Єдиний нюанс - американський стандарт радіохвиль в рідній магнітолі. За її перепрошивку під стандарт європейський просять суму, порівняну з вартістю нової магнітоли. Рідко хто наважується на такий крок - частіше їздять з американським радіо або ж встановлюють новий головний пристрій.

Острів комфорту

Всього у Nissan Rogue три комплектації - S, SV і SL, і вони не залежать від типу приводу - будь-який з них може бути як з переднім, так і з повні приводом. У найбіднішої S - тканинний салон, галогенні лампи ближнього світла, немає підігріву сидінь, 17-дюймові залізні диски і звичайний кондиціонер. Зате є повний електропакет, мультикермо, медіасистема з екраном, системою "вільні руки" і навіть голосовим управлінням. Присутні також датчики тиску шин і камера заднього виду - це обладнання обов'язково для всіх автомобілів в США. У середній SV вже є підігрів сидінь, клімат-контроль, повторювачі поворотів в дзеркалах, реллінги на даху і кнопка старту. У найкрутішої - шкіряний салон (дуже часто світлий), 18-дюймові литі диски, круговий огляд на 360 градусів, аудіосистема Bose з сабвуфером та багато іншого.

Балує комфортом Rogue не тільки водія - всі інші мешканці салону теж не скаржаться. Задні пасажири сидять вище передніх і можуть бачити дорогу. У них є власні дефлектори обдуву. Місця вдосталь як ногам, так і над головою. У їх розпорядженні (в найбагатших комплектаціях) підігрів сидінь, панорамний дах, а регулювання нахилу спинки доступне навіть в найпростіших комплектаціях. Дуже рідко, але зустрічаються 7-місні модифікації.

Багажник Nissan Rogue величезний - його максимальна місткість 1113 л, до того ж має цікаву систему трансформації. Внизу є дві полички, які можуть прикривати колесо або ж розташовуватися трохи вище - тоді складені задні сидіння будуть врівень з підлогою. Одну поличку можна покласти на верхні напрямні - тоді вона закриє майже весь багажник.

Підсумок

З точки зору користувача Nissan Rogue - добротний, надійний, і дуже комфортний автомобіль. Так, він не володіє філігранною керованістю і трохи хиткий в поворотах. Але по прямій до першої сотні розганяється трохи більше ніж за 10 секунд і дуже здорово розправляється практично з будь-якими особливостями багатостраждальних українських доріг.