BIG Test: Огляд вживаного Kia Sportage IV (2015-2018)

Досвід експлуатації дорестайлінгового Кіа Спортедж 4 покоління по дорогах України від автоексперта Сергія Волощенко.

Kia Sportage четвертого покоління почали випускати в 2015 році і він моментально став популярним. Може тому, що в ньому бачили схожість з Porsche Cayenne. Але насправді у Кіа Спортейдж - відмінне співвідношення "ціна-якість". Це робить його лідером продажів не тільки серед Kia, але навіть серед всіх нових автомобілів, що продаються в нашій країні. Розберемо по поличках причини його успіху, а також доцільність покупки "четвертого" Kia Sportage на вторинному ринку.

Вибір двигунів

Незважаючи на те, що марка Kia корейська, автомобіль типово європейський. І не тільки тому, що збирають його в Словаччині. За характером він теж європеєць (якщо тільки не брати до уваги ножний важіль стоянкового гальма і раннє настроювання АБС). Як і належить європейцю, у нього непоганий вибір бензинових та дизельних двигунів.

Найдоступніший варіант (який коштує від 16 800 євро новим) – з бензиновим 1.6 мотором і механікою – навіть він непогано тягне. З автоматом вже трохи не те – розганяється він важче. Більш того, навіть дволітровий дизель з повним приводом і автоматом на 180 сил не дає відчуття ураганної динаміки. До того ж витрата палива у нього не зовсім дизельна – близько 10 л на 100 км, як і у бензинового з турбіною. А ось 1.7 дизель на 141 силу (після рестайлінгу замінили на аналогічний об'ємом 1,6 л) – "золота середина". Легкий розгін, зрозумілий в управлінні, адже маса невелика, відмінна підвіска, тихий і прийнятна витрата палива – 6,8 літра на сотню в змішаному режимі. Виходить, що дизель 1,7 – оптимальне співвідношення ціни і динаміки з "апетитом".

Навіть в серйозні морози мінус 20-25 градусів заводиться дизель легко і головне – швидко гріє салон.

Спортивний режим трансмісії кардинально змінює характер "спорту", який відверто налаштований на ледачий, точніше економічний режим. У спортивному режимі чутливість педалі виросте десь на третину. Змінюється гострота керма, налаштування коробки.

Комплектації та салон

В Україні Kia Sportage продається в декількох комплектаціях – найпростішій Classic, середній Comfort і Business, а також в топовій GT Line. Остання відрізняється навіть зовні і виглядає дуже дорого, але і коштує так само – від 30 тисяч євро. Тому найчастіше у нас зустрічаються середні комплектації, у яких включені дуже корисні опції.

Наприклад, в комплектації тестового "Комфорт+" – велюровий салон, клімат, підігрів передніх й задніх крісел та керма (чого немає у конкурентів). Але при цьому немає датчиків парковки і камери заднього виду (після рестайлінгу в цій комплектації вона з'явилася), скромний блок радіо, хоча самі колонки звучать дуже непогано.

У цьому ціновому діапазоні це найбільш тихий і комфортний автомобіль. Навіть колісні арки якісно ізольовані. У салоні м'які матеріали, глибокі зручні крісла. Але головний мінус – це килимки. Вони не оригінальні, їх дилери замовляють самі, але економлять. Вони не виживають і два роки. Тому килимки треба відразу брати запасні або більш якісні.

На задньому ряду багато місця, та й взагалі "Спортейдж" просторий. Багажник – один з найбільших в класі, 466 літрів. Відмінне рішення – коли шторку можна ховати в спеціальну нішу, але краще купити гумовий килимок або чашу. У підпіллі – повноцінна запаска.

Кросовер або позашляховик?

Зрозуміло, що на бездоріжжя Kia Sportage не поїде. Кліренс у нього 18 см, а привід – передній (хоча є і версії 4х4). Але і цього вистачає з головою. Більше того, коли вибирали машину, питання про повний привід навіть не стояло. Достатній кліренс в комбінації з хорошими зимовими шинами дозволяє пережити навіть найсуворішу зиму. Машина взута в 16-дюймові шини 205/65, а ось у версії GT на 19 дисках комфорту набагато менше.

За 50 тисяч км машина була на ТО 4 рази. Дистриб'ютор зобов'язує проходити нульове ТО (на 5 тисячах). Потім з регулярністю раз в 15 тисяч їздив тільки масло міняти. Середня вартість ТО – 2900 грн, трохи менше 100 євро.

Проблеми і дивацтва

Одного разу десь на 20 тис. пробігу загорівся "чек енжін". На сервісі запитали, яким паливом заправляєте і відзначили, що треба вибирати тільки якісні мережі АЗС, які продають європейське паливо. Несправність зважилася заміною паливного фільтра.

Досить дивна особливість – м'яке лако-фарбове покриття. Воно дряпається навіть від невеликого впливу. Наприклад, від лап собаки. Звідси висновок – найбільш проблемні місця треба або клеїти плівкою, або постійно обробляти воском. Також якесь м'яке лобове скло – за 50 тисяч вже є сколи від двох камінчиків. Правда, їх засверлили і тріщини не розходяться.

Але головна претензія до цього автомобіля – роботизована коробка передач з двома зчепленнями. Навіть на новій машині плавність роботи в пробках залишала бажати кращого. А на 50 тисячах вона почала сіпатися вже серйозно. Якщо машина на гарантії, сервісники без застережень визнають гарантійний випадок. Змінюють на нове зчеплення, кажуть воно міцніше.

Щодо підвіски - взагалі ніяких претензій. Цілі амортизатори, і навіть гумки міняти не треба. Правда, є підозра, що підшипник в передній правій ступиці починає гудіти, але потрібно ще перевірити балансування.

Висновок, Кіа Спортейдж – міцна машина.

Зниження вартості

У 2017 році новий Kia Sportage в комплектації "Комфорт+" з дизелем 1,7 л і "роботом" коштував 27 тисяч доларів. Через два роки при продажу власники хочуть за ці ж комплектації по 20-22 тисячі доларів. Тобто "Спортейджі" дуже добре зберігають ціну – падіння менше 25%.