16:47
23 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Публікації Статті
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      BIG Test: Огляд вживаного Kia Sportage IV (2015-2018)

      218 Читать новость на русском
      Kia Sportage IV (2015-2018) - ціна в Україні, характеристики, огляд
      Kia Sportage IV (2015-2018)

      Досвід експлуатації дорестайлінгового Кіа Спортедж 4 покоління по дорогах України від автоексперта Сергія Волощенко.

      Kia Sportage четвертого покоління почали випускати в 2015 році і він моментально став популярним. Може тому, що в ньому бачили схожість з Porsche Cayenne. Але насправді у Кіа Спортейдж - відмінне співвідношення "ціна-якість". Це робить його лідером продажів не тільки серед Kia, але навіть серед всіх нових автомобілів, що продаються в нашій країні. Розберемо по поличках причини його успіху, а також доцільність покупки "четвертого" Kia Sportage на вторинному ринку.

      Вибір двигунів

      Незважаючи на те, що марка Kia корейська, автомобіль типово європейський. І не тільки тому, що збирають його в Словаччині. За характером він теж європеєць (якщо тільки не брати до уваги ножний важіль стоянкового гальма і раннє настроювання АБС). Як і належить європейцю, у нього непоганий вибір бензинових та дизельних двигунів.

      Найдоступніший варіант (який коштує від 16 800 євро новим) – з бензиновим 1.6 мотором і механікою – навіть він непогано тягне. З автоматом вже трохи не те – розганяється він важче. Більш того, навіть дволітровий дизель з повним приводом і автоматом на 180 сил не дає відчуття ураганної динаміки. До того ж витрата палива у нього не зовсім дизельна – близько 10 л на 100 км, як і у бензинового з турбіною. А ось 1.7 дизель на 141 силу (після рестайлінгу замінили на аналогічний об'ємом 1,6 л) – "золота середина". Легкий розгін, зрозумілий в управлінні, адже маса невелика, відмінна підвіска, тихий і прийнятна витрата палива – 6,8 літра на сотню в змішаному режимі. Виходить, що дизель 1,7 – оптимальне співвідношення ціни і динаміки з "апетитом".

      Навіть в серйозні морози мінус 20-25 градусів заводиться дизель легко і головне – швидко гріє салон.

      Спортивний режим трансмісії кардинально змінює характер "спорту", який відверто налаштований на ледачий, точніше економічний режим. У спортивному режимі чутливість педалі виросте десь на третину. Змінюється гострота керма, налаштування коробки.

      Комплектації та салон

      В Україні Kia Sportage продається в декількох комплектаціях – найпростішій Classic, середній Comfort і Business, а також в топовій GT Line. Остання відрізняється навіть зовні і виглядає дуже дорого, але і коштує так само – від 30 тисяч євро. Тому найчастіше у нас зустрічаються середні комплектації, у яких включені дуже корисні опції.

      Наприклад, в комплектації тестового "Комфорт+" – велюровий салон, клімат, підігрів передніх й задніх крісел та керма (чого немає у конкурентів). Але при цьому немає датчиків парковки і камери заднього виду (після рестайлінгу в цій комплектації вона з'явилася), скромний блок радіо, хоча самі колонки звучать дуже непогано.

      У цьому ціновому діапазоні це найбільш тихий і комфортний автомобіль. Навіть колісні арки якісно ізольовані. У салоні м'які матеріали, глибокі зручні крісла. Але головний мінус – це килимки. Вони не оригінальні, їх дилери замовляють самі, але економлять. Вони не виживають і два роки. Тому килимки треба відразу брати запасні або більш якісні.

      На задньому ряду багато місця, та й взагалі "Спортейдж" просторий. Багажник – один з найбільших в класі, 466 літрів. Відмінне рішення – коли шторку можна ховати в спеціальну нішу, але краще купити гумовий килимок або чашу. У підпіллі – повноцінна запаска.

      Кросовер або позашляховик?

      Зрозуміло, що на бездоріжжя Kia Sportage не поїде. Кліренс у нього 18 см, а привід – передній (хоча є і версії 4х4). Але і цього вистачає з головою. Більше того, коли вибирали машину, питання про повний привід навіть не стояло. Достатній кліренс в комбінації з хорошими зимовими шинами дозволяє пережити навіть найсуворішу зиму. Машина взута в 16-дюймові шини 205/65, а ось у версії GT на 19 дисках комфорту набагато менше.

      За 50 тисяч км машина була на ТО 4 рази. Дистриб'ютор зобов'язує проходити нульове ТО (на 5 тисячах). Потім з регулярністю раз в 15 тисяч їздив тільки масло міняти. Середня вартість ТО – 2900 грн, трохи менше 100 євро.

       

      Проблеми і дивацтва

      Одного разу десь на 20 тис. пробігу загорівся "чек енжін". На сервісі запитали, яким паливом заправляєте і відзначили, що треба вибирати тільки якісні мережі АЗС, які продають європейське паливо. Несправність зважилася заміною паливного фільтра.

      Досить дивна особливість – м'яке лако-фарбове покриття. Воно дряпається навіть від невеликого впливу. Наприклад, від лап собаки. Звідси висновок – найбільш проблемні місця треба або клеїти плівкою, або постійно обробляти воском. Також якесь м'яке лобове скло – за 50 тисяч вже є сколи від двох камінчиків. Правда, їх засверлили і тріщини не розходяться.

      Але головна претензія до цього автомобіля – роботизована коробка передач з двома зчепленнями. Навіть на новій машині плавність роботи в пробках залишала бажати кращого. А на 50 тисячах вона почала сіпатися вже серйозно. Якщо машина на гарантії, сервісники без застережень визнають гарантійний випадок. Змінюють на нове зчеплення, кажуть воно міцніше.

      Щодо підвіски - взагалі ніяких претензій. Цілі амортизатори, і навіть гумки міняти не треба. Правда, є підозра, що підшипник в передній правій ступиці починає гудіти, але потрібно ще перевірити балансування.
      Висновок, Кіа Спортейдж – міцна машина.

      Зниження вартості

      У 2017 році новий Kia Sportage в комплектації "Комфорт+" з дизелем 1,7 л і "роботом" коштував 27 тисяч доларів. Через два роки при продажу власники хочуть за ці ж комплектації по 20-22 тисячі доларів. Тобто "Спортейджі" дуже добре зберігають ціну – падіння менше 25%.

      blog_ava
      Зеленський підписав законопроєкт про імпічмент президента
      сьогодні
      11003
      Теги: Публікації Статті Допомога 24 АЗК WOG Big Test
      Джерело: Big Test
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      сьогодні , 16:00 Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      Інна Жолобович 1658
      Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      сьогодні , 15:36 Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      Дмитро Гнап 545
      Найстрашніші ДТП в історії України: моторошні факти (18+)
      сьогодні , 15:21 Найстрашніші ДТП в історії України: моторошні факти (18+)
      Ірина Юрковська 1327
      Гривна растет, но надолго ли это?
      сьогодні , 15:00 Гривна растет, но надолго ли это?
      Сергій Фурса 2256
      Ердоган та його вороги, або Сумне майбутнє президента Туреччини
      сьогодні , 12:00 Ердоган та його вороги, або Сумне майбутнє президента Туреччини
      Борис Немировський 1264
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук