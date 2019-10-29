Подержанный Nissan Rogue / X-Trail – доступный комфорт из Америки

Американская версия Nissan X-Trail (T32) носит имя Nissan Rogue. Их массово завозят из США в Украину, благодаря чему Nissan Rogue стал одним из самых популярных и доступных кроссоверов на рынке б/у автомобилей. Какие преимущества и проблемы в Nissan Rogue (Т32) – рассказывает Сергей Волощенко.

Американская версия Nissan X-Trail (T32) носит имя Nissan Rogue. В США это очень доступный автомобиль с простыми и надежными агрегатами. В Украине аналогичные европейские X-Trail официально продавались дилерами, а еще несколько тысяч Rogue были привезены из Штатов.

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В Украине история подавляющего большинства Nissan Rogue вполне типична: битые машины покупают на аукционах в США, привозят к нам, растамаживают и ремонтируют. Сложностей с поиском запчастей нет – на машину подходит практически все от европейского X-Trail.

Под названием Rogue Sport в Америке продаются машины, аналогичные нашему Qashqai, но их привозят из Штатов редко – они не популярны за океаном из-за небольших размеров.

Nissan X-Trail (T32), как и его американского собрата, начали производить в самом конце 2013 года. Обновилась машина в 2017 году. Почти во всех Nissan Rogue, которые попадают на наш рынок, под капотом 2,5 литровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 170 л.с., крутящий момент в 237 Нм и бесступенчатый вариатор в качестве трансмиссии. Очень редко из Америки привозят и гибриды с 2-литровым бензиновым мотором, но их в продаже мало.

Цены на настоящие (находящиеся в Украине, растаможенные и отремонтированные) Nissan Rogue начинаются от $15 000. Есть объявления и с меньшей стоимостью, но они предполагают предоплату, заказ, ожидание и последующие ремонты. За самые дорогие варианты, которые находятся в Украине, продавцы просят по $27 000 – $28 000.

Простота – синоним надежности

Роуг – компактный (4686 мм в длину) кроссовер, с колесной базой 2,7 м. Благодаря простоте конструкции Nissan Rogue является очень надежным автомобилем. Атмосферный четырехцилиндровый мотор 2,5 л с цепным приводом ГРМ не доставляет владельцу абсолютно никаких хлопот. Достаточно вовремя менять моторное масло, и следить за уровнем охлаждающей жидкости. Все. Ресурс в 300 и более тысяч километров пробега ему обеспечен.

В этот мотор, в отличие от многих конкурентов, очень легко и недорого поставить газобаллонное оборудование. Сюда подойдет простое ГБО 4-поколения, которое обойдется в 450-500 долларов. Единственное условие – переодически надо регулировать зазоры клапанов.

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Расход бензина в машине с передним приводом составляет от 9 литров на сотню на трассе до 13 в городе. Полноприводный вариант – на литр-полтора больше. Аппетит голубого топлива составляет от 8-9 литров на трассе до 15 литров в городских условиях. Но, учитывая цену газа в 11-12 гривен, это получается гораздо выгоднее, чем езда даже на дизельном X-Trail.

Вариатор на автомобиле современный и надежный. Он не завывает при разгонах, а имитирует переключение передач, как в "роботе" или "автомате". Благодаря этому разгон кажется достаточно динамичным. Подрулевых лепестков нет, зато есть ограничения высшей передачи на рычаге КП и зимний режим.

Существует также два режима трансмиссии – Эко и Спорт, на последнем машина становится заметно быстрее. Вот только кнопки их включения расположены неудобно. Спокойная и размеренная манера вождения для вариатора подходит лучше.

Несмотря на то, что производитель в официальных рекомендациях не указывает интервал замены масла до 120 000 км, его все же рекомендуют менять хотя бы раз в 100 тыс. км. Как и любой вариатор, коробка Nissan Rogue не любит резких стартов, длительных пробуксовок и чрезмерно эмоциональных ускорений. Те, кто регулярно "мучают" вариатор подобными упражнениями, вынуждены раскошеливаться на его капитальный ремонт или замену уже до 100 тыс. км. Стоит это дорого – от $2 000.

Подвеска тоже особых проблем на доставляет

До 50-80 тыс. км. потребуют замены стойки и втулки переднего стабилизатора. За 100 000 выходят из строя задние сайлетблоки передних рычагов. Задняя подвеска вообще никаких хлопот не доставляет до 150-200 тыс. км пробега. Единственный капризный и дорогой элемент ходовой части – рулевая рейка. На наших дорогах она требует замены или реставрации уже до 80-100 тыс. км. Реставрация с установкой ремонтных втулок признана лучшим вариантом, поскольку качественно восстановленный узел работает значительно дольше заводского. Цена такого ремонта – $500-800.

Электрооборудование в Nissan Rogue надежное и не капризное. Единственный нюанс – американский стандарт радиоволн у родной магнитолы. За ее перепрошивку под европейский стандарт просят сумму, сравнимую со стоимостью новой магнитолы. Редко кто решается на такой шаг – чаще ездят с американским радио или устанавливают новое головное устройство.

Остров комфорта

Всего в Nissan Rogue три комплектации – S, SV и SL, и они не зависят от типа привода – любой из них может быть как с передним, так и с полным приводом. В самой "бедной" S – тканевый салон, галогенные лампы ближнего света, нет подогрева сидений, 17-дюймовые стальные диски и обычный кондиционер. Зато есть полный электропакет, мультируль, медиасистема с экраном, системой "свободные руки" и даже голосовым управлением. Присутствуют также датчики давления шин и камера заднего вида – это оборудование обязательно для всех автомобилей в США.

В средней SV уже есть подогрев сидений, климат-контроль, повторители поворотов в зеркалах, реллинги на крыше и кнопка старта. В самой крутой – кожаный салон (очень часто светлый), 18-дюймовые литые диски, круговой обзор на 360 градусов, аудиосистема Bose с сабвуфером и многое другое.

Балует комфортом Rogue не только водителя – все остальные в салоне тоже не жалуются. Задние пассажиры сидят выше передних и могут видеть дорогу. У них есть собственные дефлекторы обдува. Места достаточно как ногам, там и над головой. В их распоряжении (в самых богатых комплектациях) подогрев сидений, панорамная крыша, а регулирование наклона спинки доступна даже в самых простых комплектациях. Очень редко, но встречаются 7-местные модификации.

Багажник Nissan Rogue огромен – его максимальная вместимость 1113 л, к тому же имеет интересную систему трансформации. Внизу две полочки, которые могут прикрывать колесо или располагаться чуть выше – тогда сложенные задние сиденья будут вровень с полом. Одну полку можно положить на верхние направляющие – тогда она закроет почти весь багажник.

Итог

С точки зрения пользователя Nissan Rogue – добротный, надежный и очень комфортный автомобиль. Да, он не обладает филигранной управляемостью и слегка валкий в поворотах. Но по прямой до первой сотни разгоняется чуть больше чем за 10 секунд и очень здорово справляется практически с любыми особенностями многострадальных украинских дорог.