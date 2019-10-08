Вживаний Subaru Forester – все і одразу

В українських реаліях – кросовер - найпопулярніший клас авто. Погані дороги, які рідко чистять взимку, змушують наших співвітчизників звертати свою увагу на повнопривідні авто з великим кліренсом. Але фінансова складова теж важлива, саме тому у сьогоднішньому випуску “тесту із пробігом” чи не найдоступніший вживаний кроссовер - Subaru Forester другого покоління.

Перший Forester випускався з 1997 по 2002 рік і поставлявся на експорт з трьома двигунами потужністю 122, 165 і 170 к. с. Середній за потужністю 2,5-літровий атмосферний мотор призначався головним чином для ринку США і в Європі зустрічається вкрай рідко. Для внутрішнього японського ринку були і версії з двома турбонагнітачами, які мали 240 к.с.

Читайте також: BIG Test: Огляд вживаного Kia Sportage IV (2015-2018)

Для "Старого Світу" призначались тільки 2-літрові мотори з турбонаддувом і без. У 2000 році Forester першого покоління піддався рестайлінгу, а у 2002 вийшло друге поколінн, яке технічно мало чим відрізнялось від рестайлінгової версії першого покоління. Саме такий автомобіль ми й розглянемо.

Кузов Subaru Forester, в силу почесного віку, вже мають деякі проблеми. Найслабкіше місце – стакани задніх амортизаторів. Наприклад, в нашому екземплярі вони пригнили і провалились прямо в салон. Відновлення навряд чи можна назвати дуже складною та дорогою операцією – головне знайти хорошого спеціаліста. Бюджет такого ремонту - кілька сотень доларів. У якості превентивної міри власники стареньких Forester часто використовують розпорку задніх стаканів.

У моторному відсіку Subaru Forester на перший погляд все складно, але насправді нема чого боятись

Перше, що потрібно зробити після покупки – поміняти всі рідини і ремені. Якщо бюджет на заміну моторного, коробкового і редукторного мастила разом з гальмівної та охолоджувальної рідиною практично такий же, як і на будь-якому іншому автомобілі подібного класу, то з ременями приводу новоспеченого господаря чекає сюрприз.

Комплект з ременя ГРМ і п'яти (!) роликів для версії з турбомотором коштує не менше 200 доларів в неоригінальному виконанні. Міняти його не так просто – далеко не на кожному СТО візьмуться за таку операцію, тому ціна на роботу із заміни не маленька. Другий сюрприз від субаровського мотора – заміна свічок запалювання. По-перше, регламент наказує ставити на турбований Forester тільки дорогі іридієві свічки. По-друге, технологія їх заміни вимагає від механіка спеціальних навичок та інструменту. Ті, хто раніше не стикався з Subaru Forester, кажуть, що для заміни свічок потрібно виймати двигун, на щастя, це не правда.

Механічна коробка передач може доставляти неприємності про пробігу більше 300 тис км.

Атмосферний 2-літровий мотор трохи простіший, розхідники на нього коштують дешевше і з їх заміною особливих складнощів не виникає. Ресурс обох двигунів досягає 400-600 тисяч кілометрів пробігу. У надувного після 250-300 тисяч вимагає реставрації турбіна. Обидва мотора схильні до підвищеного споживання мастила. Долив 4-5 літрів між замінами є якщо не нормою, то досить поширеним явищем.

Субару Форестер оснащувався 5-ступінчастими механічними коробками або 4-діапазонними автоматами виробництва компанії Aisin. Останні досить надійні і при якісному і своєчасному обслуговуванні з легкістю виходжують по 500 і більше тисяч кілометрів пробігу. А ось з механікою, особливо на туробованих версіях, іноді виникають проблеми у вигляді виття і характерних клацань.

Ремонт коробки досить витратний, тому багато хто воліє купити коробку на розбиранні. Коштує вона відносно не дорого - 300-600 доларів. Ще 80-100 доларів доведеться віддати за роботу по її заміні.

Оригінальні ШРУси можна купити лише в зборі з півосями

На пробігу близько 200-250 тис. км у Subaru Forester виникають проблеми з внутрішніми шрусами передніх півосей. При їх зносі починається вельми відчутна вібрація на швидкостях близько 100-120 км на год. Фахівці рекомендують міняти півосі в зборі. Кожна неоригінальна піввісь коштує близько 200-250 доларів. Ця проблема характерна як для версій з механікою, так і для комплектацій з автоматом.

Досить часто, кожні 80-100 тис км для версій з механічною коробкою передач, потрібна заміна зчеплення. Причому у версій з турбомотором встановлено зчеплення зі зворотним вижимом, яке коштує 200-250 доларів. Його заміна вимагає від механіка специфічних навичок – на звичайних СТО за таку роботу можуть і не взятися.

Версії з атмосферним мотором заміни зчеплення вимагають рідше. Але вони обладнані роздавальною коробкою, яка також як і задній редуктор, вимагає періодичної заміни мастила.

Сайлентблоки передніх важелів часто міняють на поліуретанові – вони дешевші і здатні покращити керованість авто

Ходова частина у Subaru Forester досить міцна. Ресурс пружин і амортизаторів, як передніх, так і задніх – сягає вражаючих 200-250 тисяч кілометрів. Заміна їх обходиться не дешево – одні тільки неоригінальні запчастини потягнуть з бюджету 400-600 доларів. Також на 200-250 тисяч пробігу зажадає перебирання задня підвіска – 100-150 доларів запчастини і стільки ж робота.

Замість оригінальних сайлетблоків передніх важелів часто ставлять поліуретанові. В результаті отримують кращу керованість, жертвуючи плавністю ходу. До того ж такі "тюнінгові" деталі значно дешевші за "оригінальні".

Щодо електричної частини, то Субару Форестер неприємності доставляє вкрай рідко. Це стосується і турбованих, і атмосферних версій. Навіть не дивлячись на досить почесний вік авто більшість роз'ємів, контактів та ізоляції на проводах будуть перебувати в хорошому стані.

До розхідників, які бажано міняти раз в 100-150 тис. км пробігу, відносять датчик кисню вихлопних газів (лямбдазонд) і високовольтні дроти свічок запалювання. Але ці деталі теж недешеві, наприклад, оригінальний лямбдазонд коштує 120 доларів.

Лямбдазонд (датчик кисню у відпрацьованих газах) краще використовувати оригінальний

Відшукуючи для себе вживаний Subaru Forester, перш за все зважайте на його технічний стан. Вік та пробіг у випадку з надійним японським авто не грають першої скрипки.

Subaru Forester першого покоління є дуже надійним автомобілем, але він дорогий в утримуванні і вимагає кваліфікованого обслуговування. Якщо вам вдалось знайти екземпляр, що гарно зберігся – вітаємо, вам пощастило. Проте якщо автомобіль "запущений" та вимагає вирішення багатьох технічних проблем - пам’ятайте, що це дуже не дешево і можливо краще пошукати автомобіль в кращому технічному стані.