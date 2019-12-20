BIG TEST Infiniti Q50s: Премиальный подержанный японец

Что общего у Infiniti Q50s с Мерседесом? И почему это плохо? Не глючит ли руль, у которого нет жесткой связи с колесами? Почему тормоза нужно сразу менять на тюнинговые? Об этом и многом другом рассказывает автоблогер Сергей Волощенко в новом выпуске Big Test.

Модель Infiniti Q50 пришла на смену Infiniti G. Произошло это в 2013 году. Как и ее предшественница, она создавалась в качестве конкурента BMW 3 серии, Mercedes-Benz C-класс и Audi A4. При этом была больше по размерам и имела хоть и менее разнообразную, но довольно мощную моторную линейку. Кстати, Q50 - модель актуальная, у нас она официально продается новой, но только в самой слабой 2.0-литровой версии.

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Моторная гамма складывалась из самого доступного 2.0 литрового бензинового мотора (Mercedes-Benz) на 211 л.с., двух модификаций бензинового V6 на 304 л.с. и 405 л.с. и самой кубатурной модификации с мотором V6 объёмом 3,7 л. которая развивала 328 л.с. Был еще гибрид на основе 3.5 литрового V6, который выдавал вместе с электромотором 364 л.с. и 2.2 литровый дизель (от Mercedes-Benz) с отдачей в 170 л.с.

Сейчас в Украине за новую Infiniti Q50 в полном фарше официальные дилеры просят около 40 000 долларов. И это версия с самым слабым бензиновым мотором. Цены на б/у - от 15 до 25 тысяч долларов и тут выбор силовых агрегатов огромен. Хочешь дизель, хочешь гибрид, а хочешь - вообще 3,7!

Проблемы и болячки

В Целом у Infiniti Q50 две главных болезни, которые, как правило, вынужден решать первый владелец. А остальные, покупая подержанный автомобиль, – следить чтобы они были решены.

Первая – тормоза. Дело в том, что "стоковые" тормозные механизмы Infiniti Q50 не то чтобы плохие… Просто двигатели достаточно мощные и характер машины позволяет и даже провоцирует ездить быстро. Тормоза в таком режиме капитально греются и тормозные диски ведет – они быстро выходят из строя, о чем говорит вибрация на торможении. Установка новых оригинальных запчастей проблему не решает вообще.

Обычно тормоза меняют на какие нибудь "тюнинговые" комплекты. Стоит это недешево – за хороший комплект тормозов некоторые любители активного драйва выкладывают и по 5 000 "баксов". Часто ставят комплекты AP Racing. Но есть и более доступные варианты, например, просто поменять тормозные диски на аналог производства приличной компании, например, Otto-Zimmermann. Для тех, кто не выжимает из "финика" все что он может – этого достаточно.

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Вторая проблема, которая касается Infiniti Q50 с моторами V6 – катализаторы. В угоду надоедливым экологам инженеры поставили их очень близко к выпускным клапанам в результате они быстро прогреваются и раньше начинают работать, сохраняя "девственной" атмосферу Земли. Но при активном режиме эксплуатации (а если еще и топливо не очень хорошего качества) они перегреваются и выходят из строя. Бывают даже случаи, что куски катализатора попадали в цилиндр и делали там беду (оставляют задиры на цилиндре, после чего нужен серьезный и дорогой ремонт мотора). Поэтому если вы не фанат экологии – проверьте перед покупкой, чтобы катализаторы были удалены или рассчитывайте на затраты по их удалению и на установку "обманок" или перепрограмирование ЭБУ (Электронный блок управления двигателем). А если любите свою планету – купите велосипед.

Отдельное внимание стоит уделить 2,0-литровому бензиновому мотору и 2,2 литровому дизелю. Они производства Mercedes-Benz и по определению менее надежны чем японские моторы приличной кубатуры. Ошибки датчика распредвала, клапана маслонасоса, дроссельной заслонки… все это регулярно выскакивает на приборной панели и требует вмешательств, иногда очень дорогостоящих. К примеру чтоб добраться до клапана маслонасоса необходимо снять подрамник (такая большая деталь, на которую опирается мотор и на него же крепится вся передняя подвеска)…

У дизеля ко всему этому добавляются еще и регулярные проблемы с сажевым фильтром (из-за "качества" нашей соляры).

Подвеска, даже в суровых украинских условиях показала себя очень достойно. Невзирая на конструктивную сложность, особых проблем она не доставляет. То же касается и трансмисси – классический 7-диапазонный автомат стойко переносит все издевательства активных драйверов, лишь иногда требуя замены масла и фильтра.

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Кстати, Infiniti Q50 - первый серийный автомобиль в мире без привычной жесткой связи руля с колесами. Электронная рулевая рейка позволяет выбрать режим управления, правда, есть вопросы с "обратной связью". Но самое главное, что нет вопросов к надежности этой системы.

Итог

Покупая подержанный Infiniti Q50, лучше смотреть на версии с V6. Едут лучше, запас прочности больше, плюс знаменитая японская надежность без вредоносного вмешательства немцев. К тому же на них и ГБО можно поставить (хотя ставить рекомендуют только "продвинутое" и дорогое). Эмоций такая машина дает выше крыши. И стоит относительно недорого.

BIG TEST выражает благодарность за предоставленный автомобиль компании Inter Auto USA