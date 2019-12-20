BIG TEST Infiniti Q50s: Преміальний вживаний японець

Що спільного у Infiniti Q50s з Мерседесом? І чому це погано? Чи не глючить кермо, у якого немає жорсткого зв'язку з колесами? Чому гальма потрібно відразу міняти на тюнінгові? Про це та багато іншого розповідає автоблогер Сергій Волощенко.

Модель Infiniti Q50 прийшла на зміну Infiniti G. Сталося це у 2013 році. Як і її попередниця, вона створювалася в якості конкурента BMW 3 серії, Mercedes-Benz C-клас і Audi A4. При цьому "Інфініті" більша за розмірами і мала досить потужну моторну лінійку. До речі, Q50 - модель актуальна – у нас вона офіційно продається новою, але тільки в найслабшій 2.0-літровій версії.

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Моторна гамма складалася з найдоступнішого 2.0-літрового бензинового мотора (Mercedes-Benz) на 211 к. с., двох модифікацій бензинового V6 на 304 к. с. і 405 к. с. та найбільш кубатурної модифікації з мотором V6 об'ємом 3,7 л. яка розвивала 328 к. с. Був ще гібрид на основі 3.5 літрового V6, який видавав разом з електромотором 364 к. с. і 2.2 літровий дизель (від Mercedes-Benz) з віддачею в 170 к. с.

Зараз в Україні за нову Infiniti Q50 в повному фарші офіційні дилери просять близько 40 000 доларів. І це версія з найслабшим бензиновим мотором. Ціни на вживані – від 15 до 25 тисяч доларів, і тут вибір силових агрегатів величезний. Хочеш дизель, хочеш гібрид, а хочеш - взагалі 3,7!

Проблеми та болячки

В цілому у Infiniti Q50 дві головні "хвороби", які, як правило, змушений вирішувати перший власник. А решта, купуючи старий автомобіль, – стежити щоб вони були вирішені.

Перша – гальма. Справа в тому, що "стокові" гальмівні механізми Infiniti Q50 не те щоб погані... Просто двигуни досить потужні і характер машини дозволяє й навіть провокує їздити швидко. Гальма в такому режимі капітально гріються і гальмівні диски веде – вони швидко виходять з ладу, про що говорить вібрація на гальмуванні. Встановлення нових оригінальних запчастин проблему не вирішує взагалі.

Зазвичай гальма замінюють на які-небудь "тюнінгові" комплекти. Коштує це недешево – за хороший комплект гальм деякі любителі активного драйву викладають і по 5 000 "баксів". Часто ставлять комплекти AP Racing. Але є і більш доступні варіанти, наприклад просто поміняти гальмівні диски на аналог виробництва пристойної компанії, наприклад, Otto-Zimmermann. Для тих, хто не вичавлює з "фініка" все, що він може, – цього достатньо.

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Друга проблема, яка стосується Infiniti Q50 з моторами V6 – каталізатори. На догоду занепокоєнню екологів інженери поставили їх дуже близько до випускних клапанів, в результаті вони швидко прогріваються і раніше починають працювати, зберігаючи "недоторканою" атмосферу Землі. Але за активного режиму експлуатації (а якщо ще й пальне не дуже хорошої якості) вони перегріваються і виходять з ладу. Бувають навіть випадки, що шматки каталізатора потрапляли в циліндр і робили там лихо (залишають задирки на циліндрі, після чого потрібен серйозний і дорогий ремонт мотора). Тому якщо ви не фанат екології – перевірте перед покупкою, щоб каталізатори були видалені, або розраховуйте на витрати на їх видалення і на встановлення "обманок" чи перепрограмування ЕБУ (Електронний блок управління двигуном). А якщо любите свою планету – купіть велосипед.

Окрему увагу варто приділити 2,0 літровому бензиновому мотору і 2,2-літровому дизелю. Вони виробництва Mercedes-Benz і за визначенням менш надійні, ніж японські мотори пристойної кубатури. Помилки датчика розподвалу, клапана маслонасосу, дросельної заслінки... все це регулярно вискакує на приладовій панелі і вимагає втручань, іноді дуже дорогих. Наприклад, щоб дістатися до клапана маслонасосу, необхідно зняти підрамник (така велика деталь, на яку спирається мотор і на неї ж кріпиться вся передня підвіска)…

У дизеля до всього цього додаються ще й регулярні проблеми з сажевим фільтром (через "якість" нашої соляри).

Підвіска, навіть в суворих українських умовах, показала себе дуже гідно. Не дивлячись на конструктивну складність, особливих проблем вона не доставляє. Те ж стосується і трансмісії – класичний 7-діапазонний автомат стійко переносить всі знущання активних драйверів, лише іноді вимагаючи заміни масла й фільтра.

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До слова – Infiniti Q50 - перший серійний автомобіль у світі без звичного жорсткого зв'язку керма з колесами. Електронна рульова рейка дозволяє вибрати режим управління, правда, є питання зі "зворотним зв'язком". Але найголовніше, що немає питань до надійності цієї системи.

Підсумок

Купуючи старий Infiniti Q50, краще дивитися на версії з V6. Їдуть краще, запас міцності більший, плюс знаменита японська надійність без шкідливого втручання німців. До того ж на них і ГБО можна поставити (хоча ставити рекомендують тільки "просунуте" і дороге). Емоцій така машина дає захмарно. І коштує відносно не дорого.

BIG TEST висловлює подяку за наданий автомобіль компанії Inter Auto USA