BIG Test: Що залишилося від Toyota Camry за 26 років

Існує думка, що Toyota Camry – надзвичайно надійна машина. Можливо, але на скільки вистачає її витривалості? Сергій Волощенко знайшов Тойоту Кемрі 3 покоління, яка зійшла з конвеєра 26 років тому, і випробував її в сучасних реаліях. Що поламалося за цей час, а що ще буде справним?

Репутація найнадійнішого автомобільного бренду взялася зовсім не з повітря. За цей статус японцям довелося довго і наполегливо боротися. Toyota Camry з заводським індексом XV10 була свого часу одним з тих автомобілів, які зробили японському брендові цей імідж.

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Історія Toyota Camry почалася в далекі 70-ті. Тоді продажі цієї моделі (як і багатьох інших японських авто) йшли не дуже добре. Ситуація виправилася в 80-ті, коли якість японських машин вже було на висоті. Але пік витривалості і надійності японських машин припав якраз на кінець 90-х і саме тоді, в 1993 році, була випущена ось ця Toyota Camry із заводським індексом XV10.

Відтоді пройшло більше 25 років, а наша піддослідна Toyota Camry досі перебуває в дуже непоганому технічному стані. Секрет її "молодості" досить простий – вона 8 років простояла на місці. Без руху. За цей час на ній зіпсувався акумулятор, просіли пружини і вигоріла фарба. Мабуть, це всі пошкодження після настільки тривалої стоянки.

Загалом, такі машини, не зважаючи на імідж з найнадійніших в світі, мають свої характерні особливості. Їх ми розглянемо детальніше.

Двигун

У нашій Toyota Camry встановлений бензиновий 2,2-літровий рядний двигун з двома балансирними валами. Саме ці вали і їхній корпус (розташований в піддоні двигуна) і є однією з головних проблем. При зношенні масляного насосу вони першими виходять з ладу і видають характерний гуркіт. І якщо сам насос коштує всього близько 100 доларів, то ціна балансирних валів в новому корпусі досягає 500 доларів.

В іншому двигун безпроблемний. Головне - вчасно міняти приводні ремені з роликами, свічки і оливу. До речі, при обриві ременя ГРМ в цьому двигуні клапани не згинаються, так що навіть пропущений інтервал заміни не призведе до дорогого ремонту двигуна.

Трансмісія

Коробки передач для Toyota Camry були як механічні 5-ступеневі, так і автоматичні 4-діапазонні. У нашій версії встановлений старий добрий Aisin, який за належного обслуговування можна вважати вічним. Він легко виходжує навіть пів мільйона кілометрів. Єдиний момент – він не любить сучасні оливи. І якщо продавець в автомагазині вас переконує в тому, що Dexron II, Dexron III сумісні – не вірте йому і знайдіть для цієї коробки саме те, що рекомендує виробник, а саме Dexron II.

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Механічні коробки у Toyota Camry теж дуже надійні. Їх обслуговування теж зводиться до періодичної заміни оливи, але приблизно раз на 100 тисяч тут доводиться міняти зчеплення.

Особливої уваги потребують приводні вали. Якщо пильовик ШРКШ порвався і господар авто цього не помітив, за японською традицією потрібна заміна всієї півосі в зборі. Коштує кожна піввісь приблизно 300-400 доларів. На щастя, є виробники неоригінальних запчастин, які продають ШРКШ окремо. Але якщо ви хочете зберегти свою Toyota в оригіналі, то доведеться розщедритися.

Підвіска

Підвіска у Toyota Camry вражає своєю надійністю навіть на наших дорогах. Пружини, амортизатори і сайлетблоки виходжують понад 100 тис. км. Частіше виходять з ладу хіба що "копійчані" тяги стабілізатора.

Варто сказати, що Toyota Camry XV10 після рестайлінгу має конструктивні відмінності від своєї дорестайлінговой версії. У передній підвісці опорний підшипник амортизатора після рестайлінгу перенесли у верхню опору (раніше він розташовувався в нижній тарілці пружини). Така конструкція виявився більш надійною і багато власників дорестайлінгових машин після виходу з ладу амортизаторів самі оновлюють конструкцію, встановлюючи деталі від рестайлінгової версії.

Господарю цієї Toyota Camry заміна всіх пружин амортизаторів разом з подушками, пильовиками і відбійниками обійшлася близько 500 доларів.

Але є у Toyota Camry і ще одна характерна хворрба – задній підрамник. Його знищує корозія. Навіть з розбирання купити таку деталь не просто – вони в дефіциті.

Електрика

В електричній частині Toyota Camry автомобіль безпроблемний. Поломки найчастіше зустрічаються там, куди втручалися наші "доморощені" електрики. Зазвичай, вони пов'язані зі встановленням сигналізації, магнітол та іншого додаткового устаткування.

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З "рідного" в Toyota Camry іноді виходить з ладу блок склопідйомників на водійських дверцятах. Оригінальний блок кнопок коштує дорого, найчастіше власники таких машин замовляють китайський аналог, який коштує близько 20 доларів. Так зробив і власник цієї Camry.

Кузов

Кузов Toyota Camry не пройшов цинкування, але назвати його схильним до корозії складно. Наш екземпляр, наприклад, практично не постраждав, хоча й має дуже солідний вік. Природно, неякісний ремонт після ДТП може мати наслідки, пов'язані з наскрізною корозією. Втім, як і на будь-якому іншому авто.

Висновки

Toyota Camry кінця дев'яностих – дуже надійний автомобіль. При його покупці вік практично не має значення. Важливі насамперед технічний стан і відсутність "колгоспу". Ціна таких екземплярів складає 4–5 тисяч доларів. Також варто розуміти, що при належному (досить недорогому за сучасними мірками) обслуговуванні стара Toyota Camry прослужить ще не одну п'ятирічку.