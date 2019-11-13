BIG Test: Что осталось от Toyota Camry за 26 лет

Бытует мнение, что Toyota Camry – необычайно надежная машина. Возможно, но на сколько хватает ее выносливости? Сергей Волощенко нашел Тойоту Кемри 3 полонения, которая сошла с конвейера 26 лет назад и испытал ее в современных реалиях. Что поломалось за это время, а что еще поездит?

Репутация самого надежного автомобильного бренда взялась вовсе не из воздуха. За этот статус японцам пришлось долго и упорно бороться. Toyota Camry с заводским индексом XV10 была в свое время одним из тех автомобилей, которые сделали японскому бренду этот имидж.

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История Toyota Camry началась в далекие 70-е. Тогда продажи этой модели (как и у многих других японских авто) шли неважно. Ситуация пошла на поправку в 80-х, когда качество японских машин уже было на высоте. Но пик выносливости и надежности японских машин пришелся как раз на конец 90-х именно тогда, в 1993 году и была выпущена вот эта Toyota Camry с заводским индексом XV10.

С тех пор прошло больше 25 лет, а наша подопытная Toyota Camry до сих пор находится в очень неплохом техническом состоянии. Секрет ее "молодости" довольно прост – она 8 лет простояла на месте. Без движения. За это время на ней испортился аккумулятор, просели пружины и выгорела краска. Пожалуй, это все повреждения от столь длительной стоянки.

В целом же такие машины, не взирая на имидж одних из самых надежных в мире, имеют свои характерные болячки. Их мы рассмотрим поподробнее.

Мотор

В нашей Toyota Camry установлен бензиновый 2,2-литровый рядный мотор с двумя балансирными валами. Именно эти валы и их корпус (расположеный в поддоне двигателя) и есть одной из главных проблем этого мотора. При износе маслонасоса они первыми выходят из строя и издают характерный грохот. И если сам маслонасос стоит всего около 100 долларов, то цена балансирных валов в новом корпусе достигает 500 долларов.

В остальном двигатель беспроблемный. Главное вовремя менять приводные ремни с роликами, свечи и масло. Кстати, при обрыве ремня ГРМ в этом моторе клапана не гнутся, так что даже пропущенный интервал замены не приведет к дорогостоящему ремонту мотора.

Трансмиссия

Коробки передач для Toyota Camry были как механические 5-ступенчатые, так и автоматические 4-диапазонные. В нашей версии установлен старый добрый Aisin, который при должном обслуживании можно считать вечным. Он легко выхаживает даже пол миллиона километров. Единственный момент – он не любит современные масла. И если продавец в автомагазине вас убеждает в том, что Dexron II и Dexron III совместимы – не верьте ему и найдите для этой коробки именно то что рекомендует производитель, а именно Dexron II.

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еханические коробки у Toyota Camry тоже весьма надежны. Их обслуживание тоже сводится к периодической замене масла, но примерно раз в 100 тысяч тут приходится менять сцепление.

Особого внимания требуют приводные валы. Если пыльник ШРУСА порвался и хозяин авто этого не заметил, по японской традиции требуется замена всей полуоси в сборе. Стоит каждая полуось по 300-400 долларов. К счастью, есть производители неоригинальных запчастей, которые продают ШРУСы по-отдельности. Но если вы хотите сохранить свою Toyota в оригинале – прийдется раскошелится.

Подвеска

Подвеска у Toyota Camry поражает своей надёжностью даже на наших дорогах. Пружины, амортизаторы и сайлетблоки выхаживают более 100 тыс. км. Чаще выходят из строя разве что "копеечные" тяги стабилизатора.

Стоит сказать, что Toyota Camry XV10 после рестайлинга имеет конструктивные отличия от своей досестайлинговой версии. В передней подвеске опорный подшипник амортизатора после рестайлинга перенесли в верхнюю опору (раньше он располагался в нижней тарелке пружины). Такая конструкция оказался более надежной и многие владельцы дорестайлинговых машин после выхода из строя амортизаторов сами обновляют конструкцию устанавливая детали от рестайлинговой версии.

Хозяину этой Toyota Camry замена всех пружин амортизаторов вместе с подушками пыльниками и отбойниками обошлась около 500 долларов.

Но есть у Toyota Camry и еще одна характерная болячка – задний подрамник. Его уничтожает коррозия. Даже с разборки купить такую деталь не просто – они в дефиците.

Электрика

По электрической части Toyota Camry автомобиль сам по себе беспроблемный. Поломки чаще всего встречаются там, куда вмешивались наши "доморощеные" электрики. Как правило они связаны с установкой сигнализаций, магнитол и другого дополнительного оборудования.

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Из "родного" в Toyota Camry иногда выходит из строя блок стеклоподъёмников на водительской двери. Оригинальный блок кнопок стоит дорого, чаще всего владельцы таких машин заказывают китайский аналог, который стоит около 20 долларов. Так сделал и владелец этой Camry.

Кузов

Кузов Toyota Camry не оцинкован, но назвать его склонным к коррозии сложно. Наш экземпляр, например, практически не пострадал не взирая очень солидный возраст. Естественно, некачественный ремонт после ДТП может иметь последствия, связанные со сквозной коррозией. Впрочем, как и на любом другом автомобиле.

Итог

Toyota Camry конца девяностых – весьма надежный автомобиль. При его покупке возраст практически не имеет значения. Важно, в первую очередь техническое состояние и отсутствие "колхоза". Цена подобных экземпляров – 4 –5 тысяч долларов. И стоит понимать, что при должном (весьма недорогом по современным меркам) обслуживании старая Toyota Camry прослужит еще не одну пятилетку.