Big Test Toyota RAV4: законодавець моди

Рафік, так в народі називають Toyota RAV4, свого часу, потрапив "в десяточку" – саме його вважають одним з родоначальників найпопулярнішого нині класу автомобілів – компактних кросоверів.

RAV4 другого і третього покоління зустрічаються у нас досить часто. І якщо шукаєте недорогий вживаний кросовер – РАВ4 – те, що потрібно. Друге покоління вважається більш надійним, але тут все як у всіх – з кожним новим поколінням надійність і довговічність знижується у будь-якого автовиробника і Toyota тут не виняток. Не вірите – подивіться Big Test з Toyota Camry, якій більше 25 років.

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Друге покоління (випускалося з 2000 по 2005 рік) було просте як кут будинку і таке ж надійне. Рано "вмирали" акумулятори, якраз до закінчення гарантії в 3 роки, слабеньке зчеплення, яке не любило бездоріжжя і швидкі старти, та й кліренс був замалий, в 17 см. Так, на ранніх версіях були проблеми з автоматом. Все! А ще мало іржавіла, особливо на тлі конкурента Сузукі Гранд Вітара, який міг прогнити наскрізь. Зараз за машини другого покоління в Україні просять від 6 до 10 тисяч доларів. Не мало, як для такого похилого віку.

Примітно, що друге покоління RAV4 ще випускалося і в тридверному виконанні, але третє покоління стало виключно п'ятидверкою в 2005 році і позбувся тридверної версії. Відбулися зміни і в схемі повного приводу – він перестав бути постійним повним. Для ринку США випускається подовжений варіант кузова, також є модифікація з 6-циліндровим двигуном, робочим об'ємом 3,5 літра. У 2010 році відбулася презентація оновленого RAV4. У нас за третє покоління просять від 9 до 15 тисяч доларів.

Щодо бензинових моторів (їх було два, об'ємом 2,0 і 2,4 л.) будь-яких серйозних зауважень, крім відносно високої витрати палива, не було. Привід ГРМ у них ланцюговий, причому ланцюг тонкий, однорядний. Розтягується він до пробігу близько 200-300 тис. км і вимагає заміни. Природно, при цьому рекомендується міняти всі зірочки, натягувачі і заспокоювачі. Іноді під заміну потрапляє і фазорегулятор. Бюджет такої операції (разом з роботою) 600-1000+ доларів в залежності від оригінальності деталей і апетитів сервісу. Але є і величезний плюс – простота конструкції. На відміну від свого однокласника, Subaru Forester, з Toyota RAV4 зможуть впоратися на будь-якому пристойному СТО.

Бензиновий V6 на 3,5 л. зустрічається не часто в наших широтах і особливих зауважень (крім, природно, витрати палива) до нього немає. Дизелі ж завжди були не найсильнішою стороною Toyota. На тлі загальної надійності автомобіля дизельний мотор здається проблемним, причому це навіть не залежить від покоління. Благо, такі агрегати на нашому ринку зустрічаються вкрай рідко.

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Підвіска, що передня, що задня, досить надійна. Основна маса матеріалу (втулки, сайлетблоки та інші "дрібні речі") виходжують по 70-100 тис км. Коштують вони не дуже дорого, а наш ринок автозапчастин пропонує масу "неоригінальних" варіантів на будь-який гаманець.

У трансмісії іноді виникають проблеми з диференціалом (виходять з ладу підшипники). Деталі не дорогі, але заміна вимагає розбору всього агрегату. А ще фахівці рекомендують дуже уважно стежити за пильниками ШРУСів – якщо вони рвуться, "гранати" дуже швидко виходять з ладу. Оригінальні (за японською традицією) продаються тільки в зборі з півосею і коштують космічних грошей. Неоригінал, як кажуть, "не ходить".

Оновлення 2010 року

У 2010 рік RAV4 увійшов зі зміненою головною і задньою оптикою, а решітка радіатора стала інтегрованою в передній бампер. На рульовому колесі кросовера з'явилися додаткові клавіші управління, в базову комплектацію увійшов лінійний аудіовхід мультимедійної системи. У США замість двигуна 2.4 стали пропонувати 2.5 л на 220 к.с. Потужність бензинового 2.0 збільшили до 158 к.с., 2.4-літровий став видавати 184 к.с. Замість автомата стали пропонувати варіатор, а замість 5-швидкісного МКПП - 6-швидкісний МКПП.

З 2011 року додалася версія з довгою (2660 мм) колісною базою – Toyota RAV4 III LWB. Довжина автомобіля складає 4625 мм. За рахунок збільшення відстані між осями зріс обсяг багажника, а простір між переднім і заднім рядами сидінь в оновленій версії RAV4 становить 865 мм (в базовій версії – 800 мм).

Ось який мотор точно потрібно обходити стороною – це дизель 2.2 на 177 сил, який пропонували для Європи. Клієнти скаржилися на підвищену витрату масла і до того ж на падіння потужності. Друге означало, що забився клапан рециркуляції відпрацьованих газів. Його міг почистити будь-який механік, але ті, хто купував новий, потрапляли на солідні гроші. Рано виходив з ладу водяний насос, що могло спровокувати перегрів мотора і рано "помирало" зчеплення, особливо на дизелях, де крутний момент був соліднішим.

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У рульовому управлінні іноді чувся хрускіт, який усувався заміною карданного шарніра. У всьому іншому РАВ4 був зразково надійний. Особливо дволітровий бензиновий з автоматом. Просто скеля. Якщо б прилетіли інопланетяни і попросили показати їм надійний автомобіль, а Королла була б на іншому перегляді, можна було б показувати РАВ4. Саме таку версію у нас почали офіційно продавати з 2010 року.