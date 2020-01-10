Big Test вживаного BMW E90/Е91 – питання релігії

Один з найпопулярніших автомобілів на онлайн-майданчиках купівлі-продажу автомобілів – BMW 3-серії E90/Е91. Зараз їх у великій кількості везуть зі старенької Європи, розмитнюють і продають нашим співгромадянам

Серед пропозицій дуже багато дизельних версій в кузові універсал Е91. Такі авто популярні в Європі, а нашим користувачам, не дивлячись на любов до бензинових седанів, доводиться доношувати за європейцями їхні старенькі дизелі. Зараз в Україні за BMW 3-серії E90/Е91 просять від 7 до 20 тис. доларів.

Історія

BMW E90 вироблявся з 2005 по 2013 рік. Крім седана, "трійка" випускалася в кузовах універсал (E91), купе (E92) і кабріолет (E93). У 2008 році був рестайлінг, в результаті якого не лише трохи змінилася зовнішність, але і були усунутіі деякі технічні проблеми. Зокрема, змінилася конструкція фар, оскільки були скарги на часте запотівання і тріщини, була переглянута конструкція трапеції двірників, яка в дорестайлінгових версіях мали властивість підклинювати.

Різноманіття

Моторів на BMW 3-серії традиційно ставилося безліч. Тільки бензинових було близько 20 варіантів і рівнів форсування потужністю від 116 до 450 к. с. (найпотужніша версія M3 GTS). Дизелів було трохи менше – близько десяти варіантів з потужністю від 116 до 286 л. с. За багатством вибору моторів BMW 3-серії сміливо можна назвати одним з лідерів класу.

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Коробки передач були як механічними, так і автоматичними. І забігаючи наперед, можна сміливо стверджувати, що ні одні, ні інші особливих проблем своїм власникам не доставляють. Хіба що автомат, який офіційно вважається необслуговуваним, влаштований таким чином, що масляний фільтр змінюється разом із піддоном. Адже незважаючи на рекомендації заводу-виробника наші сервісмени рекомендують міняти масло і фільтр-піддон в АКПП раз в 100 тис. км. і тоді автомат вільно проїжджає до півмільйона кілометрів.

Найпоширеніший

У нашому автомобілі встановлений 2-літровий дизельний двигун N47, який має масу позитивних, так і негативних якостей. Безсумнівним плюсом можна назвати відмінну тягу, високу потужність і вражаючу економічність. До мінусів варто віднести конструктивну складність, дуже високі вимоги до якості палива і дорожнечу обслуговування.

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Проблеми з цим мотором виникають при пробігу близько 200 тис км. До цього часу в ньому розтягуються ланцюги приводу ГРМ (їх кілька), виходить з ладу турбіна і демпферний шків коленвала. Проблема з ланцюгами ГРМ полягає в їх розташуванні – вони знаходяться в задній частині двигуна і щоб їх поміняти, треба знімати коробку передач і повністю виймати двигун! Операція довга за часом і дуже дорога.

Турбіна, як і у будь-якого іншого турбомотора, має ресурс в 200 тисяч км, але не завжди її потрібно міняти. Іноді (як в нашому випадку) допомагає реставрація, яка обходиться доларів в 400. Демпферний шків коленвала змінюється не складно, але сама деталь коштує близько 250 доларів.

Варто відзначити і дуже високі вимоги цього мотора до пального. Конкретно цей автомобіль проїхав майже 150 тис. км виключно на солярці від WOG і жодного разу не мав проблем ні з паливною апаратурою, ні з «екологічними» системами. При цьому в мережі повно відгуків про те, що постійно забиваються сажові фільтри і каталізатори, клапани рециркуляції відпрацьованих газів, ТНВД, форсунки і інші деталі паливної апаратури. Ремонт всього цього дуже дорогий.

Підвіска

Ходова у BMW 3-серії E90 досить міцна. У передній підвісці кульові, сайлетблоки, втулки та інші розхідники виходжують по 80-100 тис км. Ресурс пружин і амортизаторів у багатьох випадках досягає і 300 тис км, задня багатоважільна підвіска взагалі вважається безпроблемною. Гальмівні колодки при розміреній манері водіння виходжують близько 50 тис. км, а ось гальмівні диски потрібно міняти вже з другої заміною колодок – їх ресурс близько 100 тис км.

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До 200-250 тис км вимагає заміни або реставрації рульова рейка. Нова коштує близько 600 доларів, реставрація може обійтися в 200-300 доларів. Також часто на цьому пробігу виникають проблеми з патрубком високого тиску гідропідсилювача - його реставрація коштує близько 100 доларів, а заміна обійдеться в кілька сотень "вічнозелених".

Електрик

Електричних проблем у E90 не дуже багато. Одна з найпоширеніших – вихід з ладу блоку управління свічками накалу. Друга – клин заднього двірника у версіях універсал. Третя – механізм відкриття задніх дверей (знову ж універсал).

Також досить поширені виходи з ладу всіляких датчиків. Так як діагностика на фірмових спеціалізованих СТО н дешева, багато користувачів купують собі «шнурок» під назвою BMW Inpa, який коштує 30-50 доларів, після чого діагностують автомобіль самостійно. Нічого складного в цій процедурі немає.

Кузов

Кузов E90 відмінно чинить опір корозії. Знайти іржавий екземпляр навряд чи вдасться. Але дуже часто потужні версії виявляються битими і не дуже добре відновленими. Тому купуючи старий "бумер", слід дуже уважно перевіряти кузовщину.

Підсумок

Дизельний BMW E90/Е91 з мотором N47 - кайфовий, економічний і досить надійний автомобіль, але він досить дорогий в обслуговуванні. Господар конкретно цього автомобіля на пробігу в 215 тис. виклав за заміну ланцюгів ГРМ, відновлення турбіни, заміну свічок накалу разом з блоком управління, заміну помпи та інші необхідні операції по мотору 90 тис грн. ($ 3,5 тис.). Це не враховуючи обслуговування підвіски, гальм, АКПП...

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Словом, утримання 10 річного BMW – дороге задоволення, а «запускати» цей автомобіль, економлячи на обслуговуванні, не можна. По-перше, він перестане радувати, а по-друге, ремонт в підсумку буде набагато дорожчим, ніж своєчасне обслуговування.