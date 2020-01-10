Big Test б/у BMW E90/E91 – вопрос религии

Один из самых популярных автомобилей на онлайн-площадках купли-продажи автомобилей – BMW 3-серии E90. Сейчас их в большом количестве везут из старушки Европы, растаможивают и продают нашим согражданам.

Среди предложений очень много дизельных версий в кузове универсал. Такие авто популярны в Европе, а нашим пользователям, невзирая на любовь к бензиновым к седанам, приходится донашивать за европейцами их старенькие дизеля Е91. Сейчас в Украине за BMW 3-серии E90/Е91 просят от 7 до 20 тыс. долларов.

История

BMW E90 (седан) производился с 2005 по 2013 год. Кроме седана выпускался в кузовах универсал (E91), купе (E92) и кабриолет (E93). В 2008 году был рестайлинг, в результате которого не только слегка изменилась внешность, но и были устранены некоторые технические проблемы. В частности, изменилась конструкция фар, поскольку были жалобы на частое запотевание и трещены, была пересмотрена конструкция трапеции дворников, которая в доретайлинговых версиях имели свойство подклинивать.

Разнообразие

Моторов на BMW 3-серии традиционно ставилось великое множество. Только бензиновых было около 20 вариантов и уровней форсировки мощностью от 116 до 450 л.с. (самая мощная версия M3 GTS). Дизелей было чуть меньше – около десяти вариантов с мощностью от 116 до 286 л. с. По богатству выбора моторов BMW 3-серии смело можно назвать одним из лидеров класса.

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Коробки передач были как механическими, так и автоматическими. И забегая на перед можно смело утверждать, что ни одни, ни другие особых проблем своим владельцам не доставляют. Разве что конструктивная особенность автомата, который официально считается необслуживаемым, устроена таким образом, что масляный фильтр меняется вместе с поддоном. Да, невзирая на рекомендации завода-изготовителя наши сервисмены рекомендуют менять масло и фильтр-поддон в АКПП раз в 100 тыс. км. и тогда автомат свободно проезжает до полумиллиона километров.

Самый распространенный

В тестовом автомобиле установлен 2-литровый дизельный двигатель N47, который имеет массу как положительных, так и отрицательных качеств. Несомненным плюсом можно назвать отличную тягу, высокую мощность и впечатляющую экономичность. К минусам стоит отнести конструктивную сложность, очень высокие требования к качеству топлива и дороговизну обслуживания.

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Проблемы с этим мотором возникают при пробеге около 200 тыс. км. К этому времени в нем растягиваются цепи привода ГРМ (их несколько), выходит из строя турбина и демпферный шкив коленвала. Проблема с цепями ГРМ заключается в их расположении – они находятся в задней части двигателя и чтобы их поменять, нужно снимать коробку передач и полностью вынимать двигатель! Операция длительная и очень дорогая.

Турбина, как и у любого другого турбомотора, имеет ресурс в 200 тысяч км. Но не всегда ее нужно менять. Иногда (как в нашем случае) помогает реставрация, которая обходится долларов в 400. Демпферный шкив коленвала меняется не сложно, но сама деталь стоит около 250 долларов.

Стоит отметить и очень высокие требования этого мотора к топливу. Конкретно этот автомобиль проехал почти 150 тыс. км исключительно на солярке от WOG и ни разу не имел проблем ни с топливной аппаратурой ни с «экологическими» системами. При этом в сети полно отзывов о постоянно забивающихся сажевых фильтрах и катализаторах, клапанах рециркуляции отработанных газов, ТНВД, форсунках и остальных деталях топливной аппаратуры. Ремонт всего этого очень дорогой.

Подвеска

Ходовая у BMW 3-серии E90 достаточно крепкая. В передней подвеске шаровые, сайлетблоки, втулки и прочие расходники выхаживают по 80-100 тыс км. Ресурс пружин и амортизаторов во многих случаях достигает и 300 тыс. км. Задняя многорычажная подвеска вообще считается беспроблемной. Тормозные колодки при размеренной манере вождения выхаживают около 50 тыс. км, а вот тормозные диски нужно менять уже со второй заменой колодок – их ресурс около 100 тыс км.

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К 200-250 тыс. км требует замены либо реставрации рулевая рейка. Новая стоит около 600 долларов, реставрация может обойтись в 200-300 долларов. Также часто на этом пробеге возникают проблемы с патрубком высокого давления гидроусилителя - его реставрация стоит около 100 долларов, а замена обойдется в несколько сотен вечнозеленых.

Электрика

Электрических проблем у E90 не очень много. Одна из самых распространенных – выход из строя блока управления свечами накала. Вторая – клин заднего дворника в версиях универсал. Третья - механизм открытия задней двери (опять же универсал).

Также довольно распространены выходы из строя всевозможных датчиков. Так как диагностика на фирменных и специализированных СТО недешевая, многие пользователи покупают себе «шнурок» под названием BMW Inpa, который стоит 30-50 долларов и диагностируют автомобиль самостоятельно. Ничего сложного в этой процедуре нет.

Кузов

Кузов E90/Е91 отлично сопротивляется коррозии. Найти ржавый экземпляр вряд ли удастся. Но очень часто мощные версии оказываются битыми и не очень хорошо восстановленными. Поэтому покупая подержанный «бумер», следует очень внимательно проверять кузовщину.

Итог

Дизельный BMW E90 с мотором N47 - кайфовый, экономичный и достаточно надежный автомобиль, но он достаточно дорогой в обслуживании. Хозяин конкретно этого автомобиля на пробеге в 215 тыс. выложил за замену цепей ГРМ, восстановление турбины, замену свечей накала вместе с блоком управления, замену помпы и другие необходимые операции по мотору – 90 тыс грн. ($ 3,5 тыс). Это не считая обслуживания подвески, тормозов, АКПП...

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Словом, содержание 10 летнего BMW – дорогое удовольствие, а «запускать» этот автомобиль, экономя на обслуживании нельзя. Во-первых, он перестанет радовать, а во-вторых, ремонт в итоге будет гораздо дороже своевременного обслуживания.