Big Test подержанного Nissan Leaf: почему он является самым популярным электромобилем в мире

Покупку подержанного Nissan Leaf сложно назвать хорошей инвестицией. Но определённый смысл в таких автомобилях все же есть. Правда, проявляется он в строго переделённых обстоятельствах.

Первое поколение Nissan Leaf выпускали с 2010 по 2017 год. Его можно назвать самым массовым электромобилем не только в мире, но и в Украине. Сейчас за самые дешевые экземпляры просят от $6 000. За самые дорогие – около $20 000. Предложений много: на одном интернет-ресурсе "висит" более 800 объявлений, на другом – более 500.

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Огромную роль в популяризации таких машин сыграло украинское таможенное законодательство. Дело в том, что электромобили полностью освобождены от налогов и сборов при ввозе. Не платят даже НДС! Среди затрат при импорте – относительно небольшие акциз и пенсионный сбор.

Не пополняют электромобили и «дорожный фонд». Как известно, часть налогов которыми облагается продажа бензина, дизеля или автомобильного газа идет в «дорожный фонд», за счет которого строятся, ремонтируются и содержатся дороги. Получается не совсем справедливая ситуация, когда пользователи электромобилей фактически не платят за пользование дорогами. Возможно, она будет изменена.

Батарея

И все же вернёмся к технической части. Ключевая деталь Nissan Leaf – батарея. Мы все пользуемся мобильными телефонами и примерно понимаем, что через несколько лет она теряет свою способность держать заряд. Чтобы понять, что произойдет с батареей через 8-10 лет – попробуйте попользоваться десятилетним телефоном.

С Nissan Leaf та же проблема. Старые машины проезжают на одном заряде не 100 – 170 км. В теплое время года. Если за бортом минусовая температура или, о ужас, сильный мороз – пробег уменьшается раза в два, если не больше. Но некоторым этого достаточно.

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Если, к примеру, вы живете в частном доме (или у вас есть гараж с розеткой), а ежедневный пробег 20-30 км, то старый Leaf может быть неплохим решением. Но лишь на несколько лет, так как старение батареи происходит не линейно, а в прогрессии (чем дальше, тем хуже). Стоит новая батарея больше $6 000, по сути, так же как старенький Leaf первых годов выпуска.

"Перепаковка" батареи – затея весьма распространенная. Как правило, "перепаковка" дает огромное пространство по выбору запаса хода, надежности элементов батареи, весу и другим параметрам. Но следует помнить, что такие операции всегда делаются не в заводских условиях. И если с гарантией на такие работы дела как-то да обстоят, то безопасность остается под большим вопросом. Случаи возгорания электромобилей после неквалифицированного ремонта случаются и, что самое страшное, мало кто знает, как их тушить.

Зарядное устройство

Самая часто заменяемая деталь стареньких Nissan Leaf – зарядка. Причем чем сильнее изношена батарея, теме чаще "горят" зарядки. Цена зарядного "шнурка" – 6-8 тысяч гривен. Использовать неоригинальные или самодельные устройства можно, многие так и делают, но это не всегда безопасно.

Главная проблема по части комфорта – температура в салоне. В холодное время года на обогрев тратится много энергии и многие владельцы Nissan Leaf ставят в него… бензиновую либо дизельную "печь" Webasto (или аналог). Цена такого решения – около 500 долларов. Но оно позволяет поддерживать нормальную температуру в салоне не теряя запас хода.

По части обслуживания Nissan Leaf поразительно надежен. Режим рекуперации позволяет очень здорово экономить на тормозной системе. Колодки и диски чуть ли не вечные. Периодически нужно менять: фильтр салона, тормозная жидкость и масло (АТФ) в редукторе.

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Подвеска, невзирая на приличный вес автомобиля, относительно надежная. Как передняя, так и задняя полностью взаимозаменяема с Nissan Juke. С запчастями и расходниками проблем не возникает – они практически всегда есть в наличии и стоят не очень дорого.

Стоит ли покупать?

Покупать Nissan Leaf можно лишь при определенных условиях, главное из которых – доступность розетки, как минимум в ночное время. Также очень важен размеренный ритм жизни. Спонтанные поездки на Nissan Leaf – непозволительная роскошь. Кроме того, Nissan Leaf вряд ли сможет справится с ролью единственного автомобиля в семье.