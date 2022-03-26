Среди погибших 4 военнослужащих

Российские военные 26 марта около 11 часов произвели обстрел города Барвенково. Из-за обстрелов врага повреждено помещение лицея.

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Пожар помещений учебного заведения был ликвидирован, однако не обошлось без жертв.

Среди погибших четверо военнослужащих. Также погиб один мирный житель.

Число раненых устанавливается.


Последствия обстрелов оккупантами / Фото прокуратуры


Последствия обстрелов оккупантами / Фото прокуратуры

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