Серед загиблих 4 військовослужбовці

Російські військові 26 березня близько 11 години здійснили обстріл міста Барвінкове. Через обстріли ворога пошкоджено приміщення ліцею.

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Пожежу приміщень навчального закладу ліквідовано, однак не обійшлося без жертви.

Серед загиблих четверо військовослужбовців. Також загинув один мирний мешканець.

Кількість поранених встановлюється.



Наслідки обстрілів окупантами / Фото прокуратури



Наслідки обстрілів окупантами / Фото прокуратури

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