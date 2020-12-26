Российская баржа "Фортуна", которая укладывает трубы российского проекта "Северный поток-2", приостановила строительство и вернулась в порт. Россияне должны были уложить на мелководье 2,6 километра трубопровода.

Что известно о возвращении баржи

Трубоукладчик "Фортуна" стоял в немецком городе Висмар с конца сентября до начала декабря. После этого на две недели баржа продолжила укладку труб. Сегодня, 26 декабря, утром она снова вернулась в порт. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания Marine Traffic.

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По информации EurAsia Daily, "Фортуна" выполнила половину работ по строительству участка "Северного потока-2" на мелководье немецкой экономической зоны в Балтийском море. Баржа завершила заключение одного из двух отрезков длиной 2,6 километра. До Нового года трубоукладчик должен успеть построить и второй.

Строительство трубопровода могут восстановить в Дании

Российская трубоукладочная баржа 15 января 2021 года может начать укладку труб по 2 ветвях магистрального газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Соответствующее сообщение для мореплавателей опубликовало Морское управление страны.

Работы будет вести "Фортуна", помогать будут судно обеспечения морских платформ "Балтийский исследователь" и многофункциональное спасательное судно "Мурман". Также в строительстве будут участвовать другие вспомогательные суда, названия которых Морское управление не указывает.

В сообщении отмечается, что с самого начала на юг и юго-запад от острова Борнхольм будут действовать запретные зоны в радиусе 1,5 километра вокруг "Фортуны" и 500 метров вокруг "Балтийского исследователя" и "Мурмана". В указанных зонах будут запрещены несанкционированное плавание, дайвинг, остановка на якорь, рыбалка и работы на морском дне.

Важно! Администрация Белого дома готовит новую порцию санкций против "Северного потока-2", которые "забьют кол в сердце" проекта. Пока неизвестно, идет ли речь о санкциях в оборонном бюджете США, который еще не подписал Дональд Трамп, или это будут новые ограничения. В частности, в оборонном бюджете США предусмотрены санкции против предприятий, которые страхуют, перестраховывают и оснащают судна проекта. Кроме того, под ограничения попадут и фирмы по испытанию, инспектированию и сертификации газопроводов.

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Что известно о санкциях против "Северного потока-2"