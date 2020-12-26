Російська баржа "Фортуна", яка укладає труби російського проєкту "Північний потік-2", припинила будівництво та повернулася в порт. Росіяни мали укласти на мілководді 2,6 кілометра трубопроводу.

Що відомо про повернення баржі

Трубоукладальник "Фортуна" стояв в німецькому місті Вісмар з кінця вересня до початку грудня. Після цього на два тижні баржа продовжила укладання труб. Сьогодні, 26 грудня, вранці вона знову повернулася в порт. Про це свідчать дані порталу відстеження Marine Traffic.

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За інформацією EurAsia Daily, "Фортуна" виконала половину робіт з будівництва ділянки "Північного потоку -2" на мілководді німецької економічної зони в Балтійському морі. Баржа завершила укладання одного з двох відрізків довжиною 2,6 кілометра. До Нового року трубоукладальник повинен встигнути побудувати й другий.

Будівництво трубопроводу можуть відновити в Данії

Російська трубоукладальна баржа 15 січня 2021 року може розпочати укладання труб по 2 гілках магістрального газопроводу у виключній економічній зоні Данії. Відповідне повідомлення для мореплавців опублікувало Морське управління країни.

Роботи буде вести "Фортуна", допомагатимуть судно забезпечення морських платформ "Балтійський дослідник" і багатофункціональне рятувальне судно "Мурман". Також у будівництві братимуть участь інші допоміжні судна, назви яких Морське управління не вказує.

У повідомленні зазначається, що від початку будівництва на південь і південний захід від острова Борнхольм діятимуть заборонені зони у радіусі 1,5 кілометра навколо "Фортуни" і 500 метрів навколо "Балтійського дослідника" і "Мурмана". У зазначених зонах будуть заборонені несанкціоноване плавання, дайвінг, зупинка на якір, риболовля і роботи на морському дні.

Важливо! Адміністрація Білого дому готує нову порцію санкцій проти "Північного потоку-2", які "заб'ють кіл у серце" проєкту. Наразі невідомо, чи мова йде про санкції в оборонному бюджеті США, який ще не підписав Дональд Трамп, чи це будуть нові обмеження. Зокрема, в оборонному бюджеті США передбачені санкції проти підприємств, які страхують, перестраховують і оснащують судна проєкту. Крім того, під обмеження потраплять і фірми по випробуванню, інспектуванню та сертифікації газопроводів.

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