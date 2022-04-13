По его словам, речь о способности оперативно планировать на каждом уровне, тактически принимать решение, не дожидаясь главнокомандующего с каким-то новым приказом.

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Также он отметил, что это уровень профессионализма именно непрофессионального воина.

Конечно, самый красивый из этих символов – это призываемые трактористы, создающие трактористский батальон. Батальонная тактическая группа, впервые даже должна войти в войска НАТО. Я думаю, что это хорошая оценка уровня мотивации среди населения Украины,

– сообщил Христо Грозев.

"Я знаю, что неформально и неофициально военные профессионалы НАТО восхищаются украинской армией и считается, что ее уровень защиты превышает среднестатистический уровень натовской армии", – добавил Грозев.

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Расследователь Bellingcat отметил, что удивило отсутствие понимания логистики и централизованный спуск стратегии. Это значит, если 2 – 3 дня нет коммуникации, то решения на низком уровне вообще не принимаются.

"То есть это армейская структура командования, которая осталась с прошлого столетия и совершенно отличается от украинской, которая уже в значительной степени децентрализована и похожа на модель натовских армий. С одной стороны, для нас это не должно было стать неожиданностью, но все равно стало шоком", – сообщил Христо Грозев.