За його словами, мова про здатність оперативно планувати на кожному рівні, тактично ухвалювати рішення, не чекаючи від головнокомандувача на якийсь новий наказ.

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Також він зазначив, що це і рівень професіоналізму саме непрофесійного воїна.

Звичайно, найкрасивіший із цих символів – це трактористи, які призиваються, створюють трактористський батальйон. Батальйонна тактична група, яка вперше навіть має увійти до військ НАТО. Я думаю, що це є гарна оцінка рівня мотивації серед населення України,

– повідомив Христо Грозєв.

"Я знаю, що неформально та неофіційно військові професіонали НАТО у захваті від української армії та вважається, що її рівень захисту перевищує середньостатистичний рівень натівської армії", – додав Грозєв.

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Розслідувач Bellingcat зазначив, що здивувала відсутність розуміння логістики та централізоване спускання стратегії. Це означає, якщо 2 – 3 дні немає комунікації, то рішень на низькому рівні взагалі не ухвалюють.

"Тобто це армійська структура командування, яка лишилася з минулого сторіччя і яка геть відрізняється від української, яка вже значною мірою децентралізована і схожа на модель натівських армій. З одного боку, для нас це не мало стати несподіванкою, але все одно стало шоком", – повідомив Христо Грозєв.

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