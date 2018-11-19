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      "Батькивщина" не будет голосовать за ничтожный коррупционный бюджет-2019 – Тимошенко

      31 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      "Батькивщина" не будет голосовать за ничтожный проект Государственного бюджета на 2019 год. Все, кто его поддержит, – это сообщники коррупционных махинаций Петра Порошенко.

      Об этом заявила лидер фракции Юлия Тимошенко на брифинге по итогам согласительного совета председателей парламентских фракций и групп, говорится на сайте партии.

      "Каждый проект бюджета, который подается правительством Порошенко за последние 4 года, является концентрированным воплощением коррупции, которую президент возглавляет. И бюджет на следующий год – не исключение", – отметила она.

      Так, по словам политика, 32% бюджета направляется на большую финансовую пирамиду, которая называется "долги государства Украина", созданные Порошенко и которые обслуживаются его людьми.

      "419 млрд грн – это то, что они хотят забрать у государства и не потратить на его развитие. Сравните с расходами на оборону – 85 млрд, доходами Пенсионного фонда – 120 млрд грн", – уточнила лидер "Батькивщины".

      Она также добавила, что в условиях безумного повышения тарифов еще на 22% уменьшаются субсидии для украинских семей.

      "Замораживаются пенсии и зарплаты. И есть еще множество "приятных" коррупционных расходов, которые раздает сейчас Порошенко и его правительство депутатам, чтобы они за это дерьмо, которое назвали проектом бюджета на 2019 год, голосовали", – возмутилась Юлия Тимошенко.

      Лидер партии напомнила, что команда "Батькивщины" уже 4 с половиной года не голосует за такие бюджеты бедности и стагнации.

      "Все, кто проголосует за проект бюджета на следующий год, являются сообщниками и в коррупции, и в издевательстве над украинской нацией", – убеждена глава партии.

      Теги: Деньги Юлия Тимошенко Новости политики Бюджет-2019 ВО Батьківщина Финансы
      Источник: 24 Канал
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