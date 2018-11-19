"Батькивщина" не будет голосовать за ничтожный коррупционный бюджет-2019 – Тимошенко

"Батькивщина" не будет голосовать за ничтожный проект Государственного бюджета на 2019 год. Все, кто его поддержит, – это сообщники коррупционных махинаций Петра Порошенко.

Об этом заявила лидер фракции Юлия Тимошенко на брифинге по итогам согласительного совета председателей парламентских фракций и групп, говорится на сайте партии.

"Каждый проект бюджета, который подается правительством Порошенко за последние 4 года, является концентрированным воплощением коррупции, которую президент возглавляет. И бюджет на следующий год – не исключение", – отметила она.

Так, по словам политика, 32% бюджета направляется на большую финансовую пирамиду, которая называется "долги государства Украина", созданные Порошенко и которые обслуживаются его людьми.

"419 млрд грн – это то, что они хотят забрать у государства и не потратить на его развитие. Сравните с расходами на оборону – 85 млрд, доходами Пенсионного фонда – 120 млрд грн", – уточнила лидер "Батькивщины".

Она также добавила, что в условиях безумного повышения тарифов еще на 22% уменьшаются субсидии для украинских семей.

"Замораживаются пенсии и зарплаты. И есть еще множество "приятных" коррупционных расходов, которые раздает сейчас Порошенко и его правительство депутатам, чтобы они за это дерьмо, которое назвали проектом бюджета на 2019 год, голосовали", – возмутилась Юлия Тимошенко.

Лидер партии напомнила, что команда "Батькивщины" уже 4 с половиной года не голосует за такие бюджеты бедности и стагнации.

"Все, кто проголосует за проект бюджета на следующий год, являются сообщниками и в коррупции, и в издевательстве над украинской нацией", – убеждена глава партии.