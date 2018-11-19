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      "Батьківщина" не голосуватиме за нікчемний корупційний бюджет-2019, – Тимошенко

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      "Батьківщина" не голосуватиме за нікчемний проект Державного бюджету на 2019 рік. Усі, хто його підтримає, – це спільники корупційних оборудок Петра Порошенка.

      Про це заявила лідер фракції Юлія Тимошенко на брифінгу за підсумками Погоджувальної ради голів парламентських фракцій і груп, йдеться на сайті партії.

      "Кожен проект бюджету, який подається урядом Порошенка за останні 4 роки, є концентрованим втіленням корупції, яку президент очолює. І бюджет на наступний рік – не виняток", – зазначила вона.

      Так, за словами політика, 32% бюджету скеровується на велику фінансову піраміду, яка називається "борги держави Україна", які створені Порошенком і обслуговуються його людьми.

      "419 млрд грн – це те, що вони хочуть забрати в держави і не витратити на її розвиток. Порівняйте з видатками на оборону – 85 млрд, доходами Пенсійного фонду – 120 млрд грн", – уточнила лідер "Батьківщини".

      Вона також додала, що в умовах шаленого підвищення тарифів ще й на 22% зменшуються субсидії для українських родин.

      "Заморожуються пенсії і зарплати. І є ще безліч "приємних" корупційних видатків, які роздає зараз Порошенко і його уряд депутатам, щоб вони за це лайно, яке назвали проектом бюджету на 2019 рік, голосували", – обурилася Юлія Тимошенко.

      Лідер партії нагадала, що команда "Батьківщини" вже 4 з половиною роки не голосує за такі бюджети бідності та стагнації.

      "Усі, хто проголосує за проект бюджету на наступний рік, є спільниками і в корупції, і в знущанні над українською нацією", – переконана голова партії.

      Теги: Юлія Тимошенко Новини політики ВО Батьківщина Бюджет-2019 Гроші Фінанси
      Джерело: 24 Канал
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