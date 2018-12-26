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      "Батькивщина" одержала безоговорочную победу на выборах в ОТГ, – Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / Соцсети

      "Батькивщина" победила на выборах в ОТГ, которые состоялись 23 декабря, и, по предварительным подсчетам, получила 35,7% голосов избирателей.

      Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, объявляя предварительные результаты местных выборов, передает сайт политсилы.

      "Абсолютное первое место с большим отрывом заняла "Батькивщина" – 35,7%. На втором месте с результатом 22,7% – Блок Петра Порошенко. Эти выборы – последняя большая репетиция перед президентскими выборами. Это последняя настоящая социология, где не меряют случайно мнения каких-то людей, где социологию считают конкретно по бюллетеням", – отметила председатель партии.

      Вибори, Батьківщина, Тимошенко

      По ее словам, "Батькивщине" удалось достичь победы, несмотря на безумный административный ресурс, который задействовала действующая власть.

      "Это, по сути, был избирательный армагедон, когда фальсификации, подкуп были впечатляющими. Ломали людей, заставляли сниматься с выборов", – констатировала лидер "Батькивщины".

      А впрочем, давление и фальсификации не помогли. Все меры политического террора на выборах не срабатывают, убеждена председатель партии.

      Зато партия "Батькивщина" от выборов до выборов лишь увеличивает народную поддержку. Так, политическая сила Юлии Тимошенко победила в каждой из 7 волн выборов в ОТГ, получив 30% от количества депутатов, избранных от партий. А также в целом демонстрирует убедительную динамику.

      Вибори, Батьківщина, Тимошенко

      "Мы начинали с 5,68% в 2014 году, в 2016-2017 годах – 28,6%, а на последних выборах мы уже имеем 35,7%", – сказала она.

      Юлия Тимошенко гордится своей командой, "которая может противостоять любому нашествию власти и таким масштабным нарушениям".

      "Это означает, что на президентских выборах, какие бы технологии ни использовала власть, с такими гражданами и с такой командой, как у меня, мы можем противостоять всему. Мы не дадим им сфальсифицировать президентские выборы", – подчеркнула политик.

      Как известно, в воскресенье, 23 декабря, состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 77 ОТГ в 13 областях Украины.

       

      Теги: Новости Украины ВО Батьківщина Новости политики Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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