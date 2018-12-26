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      ''Батьківщина'' здобула беззаперечну перемогу на виборах в ОТГ, – Тимошенко

      2012 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / Соцмережі

      "Батьківщина" перемогла на виборах в ОТГ, які відбулися 23 грудня, і, за попередніми підрахунками, отримала 35,7% голосів виборців.

      Про це повідомила лідер партії Юлія Тимошенко на прес-конференції в Києві, оголошуючи попередні результати місцевих виборів, передає сайт політсили.

      "Абсолютне перше місце з великим відривом посіла "Батьківщина" – 35,7%. На другому місці з результатом 22,7% – Блок Петра Порошенка. Ці вибори – остання велика репетиція перед президентськими виборами. Це остання справжня соціологія, де не міряють випадково думки якихось людей, де соціологію рахують конкретно по бюлетенях", – зауважила голова партії.

      Вибори, Батьківщина, Тимошенко

      За її словам, "Батьківщині" вдалося досягти перемоги, попри шалений адміністративний ресурс, який задіяла чинна влада.

      "Це, по суті, був виборчий армагедон, коли фальсифікації, підкуп були вражаючими. Ламали людей, примушували зніматися з виборів", – констатувала лідер "Батьківщини".

      А втім, тиск і фальсифікації не допомогли. Всі заходи політичного терору на виборах не спрацьовують, переконана голова партії.

      Натомість, партія "Батьківщина" від виборів до виборів лише збільшує народну підтримку. Так, політична сила Юлії Тимошенко перемогла в кожній з 7 хвиль виборів в ОТГ, здобувши 30% від кількості депутатів, обраних від партій. А також загалом демонструє переконливу динаміку.

      Вибори, Батьківщина, Тимошенко

      "Ми починали з 5,68% у 2014 році, у 2016-2017 роках – 28,6%, а на останніх виборах ми вже маємо 35,7%", – сказала вона.

      Юлія Тимошенко пишається своєю командою, "яка може протистояти будь-якій навалі влади та таким масштабним порушенням".

      "Це означає, що на президентських виборах, які б технології не використовувала влада, з такими громадянами і з такою командою, як у мене, ми можемо протистояти всьому. Ми не дамо їм сфальшувати президентські вибори", – наголосила політик.

      Як відомо, у неділю, 23 грудня, відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів у 77 ОТГ в 13 областях України.

       

      Теги: Новини України Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
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