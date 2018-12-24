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      "Батькивщина" одержала безоговорочную победу на выборах в ОТО, – Юлия Тимошенко

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      "Батькивщина" одержала безоговорочную победу на выборах в ОТО, – Юлия Тимошенко
      "Батькивщина" одержала безоговорочную победу на выборах в ОТО, – Юлия Тимошенко / Фото из открытых источников

      "Батькивщина" победила на выборах в ОТО, которые состоялись 23 декабря, и, по предварительным подсчетам, получила 35,7% голосов избирателей.

      Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, объявляя предварительные результаты местных выборов.

      Абсолютное первое место с большим отрывом заняла "Батькивщина" – 35,7%. На втором месте с результатом 22,7% – Блок Петра Порошенко. Эти выборы – последняя большая репетиция перед президентскими выборами. Это последняя настоящая социология, где не меряют случайные мнения каких-то людей, где социологию считают конкретно по бюллетеням,
      – отметила председатель партии.

      По ее словам, "Батькивщине" удалось добиться победы, несмотря на бешеный административный ресурс, который задействовала действующая власть во главе с президентом Петром Порошенко.

      "Это, по сути, был избирательный армагедон, когда фальсификации, подкуп были впечатляющими. Ломали людей, заставляли сниматься с выборов", – констатировала лидер "Батькивщины" и возмутилась, что власть заставляла кандидатов в главы ОТО идти не самовыдвижением, а от Блока Петра Порошенко.

      А впрочем, давление и фальсификации не помогли президентской силе. Как можно сравнить с предыдущими выборами в апреле, БПП резко снизил свой результат. Это означает, что все их меры политического террора на выборах не срабатывают, убеждена Председатель партии.

      Если в апреле из-за давления, админресурса, фальсификации на выборах депутатов в ОТО они смогли получить 27%, то сейчас 22,7%. Им не помогают грязные и унизительные инструменты, которыми они пользуются. И на президентских выборах им ничто не поможет,
      – убеждена она.

      Зато партия "Батькивщина" от выборов к выборам лишь увеличивает народную поддержку. Так, политическая сила Юлии Тимошенко победила в каждой из 7 волн выборов в ОТО, получив 30% от количества депутатов, избранных от партий. А также в целом демонстрирует убедительную динамику.

      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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