"Батьківщина" здобула беззаперечну перемогу на виборах в ОТГ, – Юлія Тимошенко

"Батьківщина" перемогла на виборах в ОТГ, які відбулися 23 грудня, і, за попередніми підрахунками, отримала 35,7% голосів виборців.

Про це повідомила лідер партії Юлія Тимошенко на прес-конференції в Києві, оголошуючи попередні результати місцевих виборів.

Абсолютне перше місце з великим відривом посіла «Батьківщина" – 35,7%. На другому місці з результатом 22,7% – Блок Петра Порошенка. Ці вибори – остання велика репетиція перед президентськими виборами. Це остання справжня соціологія, де не міряють випадково думки якихось людей, де соціологію рахують конкретно по бюлетенях,

– зауважила голова партії.

За її словами, "Батьківщин" вдалося досягти перемоги попри шалений адміністративний ресурс, який задіяла чинна влада на чолі з президентом Петром Порошенком.

"Це, по суті, був виборчий армагедон, коли фальсифікації, підкуп були вражаючими. Ламали людей, примушували зніматися з виборів", – констатувала лідер "Батьківщини" і обурилася, що влада примушувала кандидатів у голови ОТГ йти не самовисуненням, а від Блоку Петра Порошенка.

А втім, тиск і фальсифікації не допомогли президентській силі. Як порівняти з попередніми виборами у квітні, БПП різко знизив свій результат. Це означає, що всі їхні заходи політичного терору на виборах не спрацьовують, переконана Голова партії.

Якщо у квітні через тиск, адмінресурс, фальсифікації на виборах депутатів в ОТГ вони змогли отримати 27%, то зараз 22,7%. Їм не допомагають брудні і принизливі інструменти, якими вони користуються. І на президентських виборах їм ніщо не допоможе,

– переконана вона.

Натомість партія "Батьківщина" від виборів до виборів лише збільшує народну підтримку. Так, політична сила Юлії Тимошенко перемогла в кожній з 7 хвиль виборів в ОТГ, здобувши 30% від кількості депутатів, обраних від партій. А також у цілому демонструє переконливу динаміку.