"Батькивщина" заявила, что не позволит власти Порошенко разрушить отрасль автоперевозок

"Батькивщина" заявила, что не позволит власти Петра Порошенко принять законопроект, который разрушит официальный рынок автоперевозок из-за введения чрезмерных лицензионных условий.

Об этом заявила Юлия Тимошенко на круглом столе автотранспортных ассоциаций "Легальное такси в правовом государстве", который сегодня состоялся в ИА УНИАН.

Вместе с таксистами Тимошенко подписала открытое письмо, адресованное президенту, премьер-министру и главам парламентских фракций.

Основное требование – немедленно решить проблемы отрасли. Также в письме было предупреждение о всеукраинской забастовке.

Законопроект позволяет при нарушении чрезмерных лицензионных требований изымать автомобили и у легальных, и у нелегальных перевозчиков.

"Если люди хотят работать легально, то государство обязано сделать все, чтобы легальная работа была возможной. Ведь если она становится невозможной, 60% экономики так и будет – в тени. Кроме этого, нельзя нарушать конкуренцию на рынке: ведь если одни работают легально, а другие – нет, рынок разрушается полностью. И тогда невозможно выстроить конкурентную среду", – убеждена лидер "Батькивщины".

Тимошенко предлагает вместе с "Батькивщиной" и профильными ассоциациями создать рабочую группу, и срочно разработать законопроект, альтернативный правительственному, принятие которого может существенно увеличить доходы в бюджет в следующем году.

Кроме этого, Юлия Тимошенко напомнила, что Всеукраинские Ассоциации, создание которых предусматривает Новая Конституция, имеют право подавать и ветировать законопроекты и правительственные решения.