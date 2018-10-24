"Батьківщина" заявила, що не дозволить владі Порошенка зруйнувати галузь автоперевезень
"Батьківщина" заявила, що не дозволить владі Петра Порошенка ухвалити законопроект, який зруйнує офіційний ринок автоперевезень через запровадження надмірних ліцензійних умов.
Про це заявила Юлія Тимошенко на круглому столі автотранспортних асоціацій "Легальне таксі в правовій державі", який сьогодні відбувся в ІА УНІАН.
Разом із таксистами Тимошенко підписала відкритий лист, адресований президенту, прем‘єр-міністру та головам парламентських фракцій.
Основна вимога – негайно вирішити проблеми галузі. Також у листі було попередження про всеукраїнський страйк.
Законопроект дозволяє при порушенні надмірних ліцензійних вимог вилучати автомобілі і в легальних, і в нелегальних перевізників.
"Якщо люди хочуть працювати легально, то держава зобов‘язана зробити все, щоб легальна праця була можливою. Адже якщо вона стає неможливою, 60% економіки так і буде – в тіні. Окрім цього, не можна порушувати конкурентність на ринку: бо коли одні працюють легально, а інші – ні, ринок руйнується повністю. І тоді неможливо вибудувати конкурентне середовище", – переконана лідер "Батьківщини".
Тимошенко пропонує разом з "Батьківщиною" і профільними асоціаціями створити робочу групу, і терміново розробити законопроект, альтернативний урядовому, ухвалення якого може суттєво збільшити доходи в бюджет вже наступного року.
Окрім цього, Юлія Тимошенко нагадала, що Всеукраїнські Асоціації, створення яких передбачає Нова Конституція, матимуть право подавати та ветувати законопроекти та урядові рішення.