Батуми – новый Дубай: ТОП-5 причин купить недвижимость в Грузии

Почему все больше людей из разных уголков мира выбирают Батуми для покупки собственной недвижимости, апартаментов для отдыха или получения постоянного дохода?

Батуми – жемчужину Грузии на берегу Черного моря справедливо называют городом небоскребов и нередко сравнивают с крупнейшим мегаполисом Объединенных Арабских Эмиратов – Дубае.

Батуми является идеальным местом не только для отдыха, но и для инвестиций.

5 убедительных причин, почему выгодно вложить деньги в покупку апартаментов на берегу Черного моря в Батуми.

1. Грузия – одна из самых безопасных стран Европы.

Грузия входит в топ-10 стран мира по уровню безопасности.

2. Туристический бум и инвестиционная перспективность.

По данным Всемирной туристической организации ООН, Грузия занимает 4-е место по росту туризма в мире, а поток туристов в Батуми за последние 2 года вырос почти на 50%.

Эксперты прогнозируют, что с каждым годом количество туристов, которые будут приезжать в Батуми, будет только увеличиваться. Поэтому инвестиции в недвижимость Батуми более, чем перспективны.

Кроме хорошо развитой туристической отрасли, Батуми также является мощным экономическим и бизнес-центром Грузии. В городе расположен крупный порт, работают нефтеперерабатывающий и судостроительный заводы, а также предприятия легкой промышленности.

3. Привлекательные цены на недвижимость премиум-класса.

Благодаря стремительному росту туризма, цены на недвижимость в Грузии также не стоят на

месте.

Апартаменты в самом сердце Батуми, всего в 50 метрах от пляжа в современном 5-звездочном гостиничном комплексе ORBI CITY с инфраструктурой "город в городе" и гигантским торговым центром, где представлены всемирно известные бренды, можно купить от 1400$/м 2.

4. Легкость ведения бизнеса и никаких языковых барьеров.

Для поездок в Грузию украинцам не нужно оформлять визу. Из Киева в Батуми можно долететь

примерно за 2 часа.

В стране нет налога на недвижимость даже для иностранных граждан, а право собственности на недвижимое имущество можно оформить всего за 1 час.

Кроме того, отсутствует языковой барьер – с большинством грузин можно без проблем объясниться на русском.

5. Собственное жилье, которое приносит доход.

Приобретя недвижимость в Батуми, Вы в любое время года сможете жить и отдыхать в собственных апартаментах. Остальное время они будут приносить Вам доход – жилье можно сдавать в аренду и зарабатывать на этом круглый год.

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