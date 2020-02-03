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      00:57, 25 июля 2019

      Батуми – новый Дубай: ТОП-5 причин купить недвижимость в Грузии

       
      Батуми – новый Дубай: ТОП-5 причин купить недвижимость в Грузии

      Почему все больше людей из разных уголков мира выбирают Батуми для покупки собственной недвижимости, апартаментов для отдыха или получения постоянного дохода?

      Батуми – жемчужину Грузии на берегу Черного моря справедливо называют городом небоскребов и нередко сравнивают с крупнейшим мегаполисом Объединенных Арабских Эмиратов – Дубае.

      Батуми является идеальным местом не только для отдыха, но и для инвестиций.

      5 убедительных причин, почему выгодно вложить деньги в покупку апартаментов на берегу Черного моря в Батуми.

      1. Грузия – одна из самых безопасных стран Европы.

      Грузия входит в топ-10 стран мира по уровню безопасности.

      2. Туристический бум и инвестиционная перспективность.

      По данным Всемирной туристической организации ООН, Грузия занимает 4-е место по росту туризма в мире, а поток туристов в Батуми за последние 2 года вырос почти на 50%.

      Эксперты прогнозируют, что с каждым годом количество туристов, которые будут приезжать в Батуми, будет только увеличиваться. Поэтому инвестиции в недвижимость Батуми более, чем перспективны.

      Кроме хорошо развитой туристической отрасли, Батуми также является мощным экономическим и бизнес-центром Грузии. В городе расположен крупный порт, работают нефтеперерабатывающий и судостроительный заводы, а также предприятия легкой промышленности.

      3. Привлекательные цены на недвижимость премиум-класса.

      Благодаря стремительному росту туризма, цены на недвижимость в Грузии также не стоят на
      месте.

      Апартаменты в самом сердце Батуми, всего в 50 метрах от пляжа в современном 5-звездочном гостиничном комплексе ORBI CITY с инфраструктурой "город в городе" и гигантским торговым центром, где представлены всемирно известные бренды, можно купить от 1400$/м 2.

      4. Легкость ведения бизнеса и никаких языковых барьеров.

      Для поездок в Грузию украинцам не нужно оформлять визу. Из Киева в Батуми можно долететь
      примерно за 2 часа.

      В стране нет налога на недвижимость даже для иностранных граждан, а право собственности на недвижимое имущество можно оформить всего за 1 час.

      Кроме того, отсутствует языковой барьер – с большинством грузин можно без проблем объясниться на русском.

      5. Собственное жилье, которое приносит доход.

      Приобретя недвижимость в Батуми, Вы в любое время года сможете жить и отдыхать в собственных апартаментах. Остальное время они будут приносить Вам доход – жилье можно сдавать в аренду и зарабатывать на этом круглый год.

      Офис ORBI GROUP в Украине: г. Киев, ул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецкий". А так же в Виннице, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе, Львове, Тернополе и Хмельницком. Контактный номер: 0 800 300 275. Больше информации на сайте.

       

      Теги: Новости Грузии Недвижимость Грузии Новости недвижимости мира Новости недвижимости
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